Кабмин перераспределил расходы госбюджета-2020 для Минобороны

В связи с изменениями в законодательство, которые предусматривают реформирование в структуре Вооруженных сил Украины, правительство приняло решение о перераспределении некоторых расходов госбюджета на 2020 год, предусмотренных Министерству обороны на текущий год.

Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства 27 мая, сообщает корреспондент Укринформа.

"Согласно ч. 8 ст. 23 Бюджетного кодекса Украины осуществить в пределах общего объема бюджетных назначений, предусмотренных Министерству обороны на 2020 год в общем фонде государственного бюджета, перераспределение расходов в сумме 232 874,1 тыс. грн (расходы потребления - 232 774,1 тыс. грн (в том числе: на оплату труда - 191 295 тыс. грн; на коммунальные услуги и энергоносители - 3 535 тыс. грн); расходы развития - 100 тыс. грн) путем: уменьшения их объема по программе 2101010 "Руководство и военное управление Вооруженными силами Украины"; увеличения их объема по программе 2101020 "Обеспечение деятельности Вооруженных сил Украины, подготовка кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны", - говорится в распоряжении.

Как отмечается в пояснительной записке, распоряжение правительства подготовлено с целью предусмотрения расходов на содержание руководства ВСУ в связи с вступлением в силу положения Закона Украины "О национальной безопасности Украины" относительно главнокомандующего ВСУ, Генерального штаба ВСУ, видов и отдельных родов войск, а также в связи с внесением изменений в законы "Об обороне Украины" и "О Вооруженных силах Украины".

Реализация распоряжения не требует дополнительных средств из государственного бюджета. Документ согласован без замечаний Минфином, Минэкономразвития и Минюстом.

Как сообщал Укринформ, 4 марта 2020 года Верховная Рада приняла закон о разделении должности начальника Генерального штаба и главнокомандующего Вооруженных сил Украины с марта 2020 года. За соответствующий закон №3015 "О внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" закона "О национальной безопасности Украины" относительно вступления в силу положений относительно главнокомандующего Вооруженных сил Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, видов и отдельных родов войск (сил)" проголосовали 292 депутата.

Согласно принятому закону, с 27 марта 2020 года вступили в силу положения относительно главнокомандующего ВСУ, Генерального штаба ВСУ, видов и отдельных родов войск (сил).

На законодательном уровне предусмотрено разделение должности начальника Генерального штаба и главнокомандующего ВСУ, порядок назначения их на должности, разграничение полномочий между ними и порядок организации руководства Вооруженными силами Украины.

Закон "О национальной безопасности Украины" был принят парламентом 21 июня 2018 года. Согласно нормам закона, положения частей третьей-шестой статьи 16 этого закона, которые касались распределения должностей главнокомандующего и начальника Генштаба, должны были вступить в силу только с 1 января 2021 года. В то же время Министерство обороны заявило о готовности перейти на новую структуру ВСУ с марта 2020 года.

