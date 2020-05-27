Кабмин перенес проверку бюджетных расходов из-за коронавируса

Кабинет министров Украины перенес сроки проведения обзора бюджетных расходов на более поздние даты из-за карантина, введенного властями в рамках мер для противодействия распространению в стране коронавируса.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства без обсуждения.

Как объяснили в Министерстве финансов Украины, обзоры расходов проводят специально созданные рабочие группы, в состав которых входят представители соответствующих распорядителей бюджетных средств и Минфина, а также независимые эксперты.

Согласно сообщению, рабочие группы должны проанализировать сферы и наработать не менее двух вариантов достижения цели обзора в соответствующей сфере.

Ранее планировалось, что эти отчеты будут представлены правительству до 1 декабря текущего года, однако из-за карантинных мероприятий этот срок продлен до 1 марта 2021 года.

Кроме того, правительство изменило срок предоставления отчетов распорядителями бюджетных средств, которые не провели обзоры в 2019 году (Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения и Министерство энергетики и защиты окружающей среды). "Завершить работу над отчетами и предоставить их правительству необходимо в трехмесячный срок со дня отмены карантина", - напомнили в Минфине.

Как сообщал УНИАН, обзоры расходов госбюджета необходимы для создания эффективной системы планирования бюджета на среднесрочную перспективу и в текущем году проводятся в сферах деятельности 12 главных распорядителей средств госбюджета.