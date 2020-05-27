Треть малых предпринимателей потеряли более 50% доходов – опрос

Треть предпринимателей сообщают о 50-75% потерях от доходов, еще 44% понесли до 50% потерь.

Такие результаты опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией среди участников проекта Unlimit Ukraine, объединяющий микро- и малых предпринимателей.

Также компании сообщают о значительном росте дебиторской задолженности, а 7% предприятий рассматривают вариант закрытия. Лишь в 14% не произошло никаких изменений в работе или даже вырос доход.

Большинству компаний, а именно 48% удалось сохранить заработную плату персонала в неизменном виде, тогда как 29% были вынуждены сократить размер оплаты труда, а еще 19% - отправить работников в неоплачиваемый отпуск.

Сохранить персонал компании в неизменном составе смогли 59% предприятий. Еще 33% компаний коснулось сокращение, а вот 6% даже сейчас ищут новых сотрудников.

Бизнес готов возвращаться к работе - 54% компаний возобновят свою оффлайн деятельность в течение мая-апреля. В то же время 60% предпринимателей рассматривают возможность полного или частичного перехода на удаленный режим работы.