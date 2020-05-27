Негосударственные пенсионные фонды выплатили пенсий на сумму свыше 700 миллионов

В Украине негосударственные пенсионные фонды за время деятельности выплатили пенсий своим участникам на сумму более 700 миллионов гривень.

Об этом сообщила заместитель министра социальной политики Украины по вопросам европейской интеграции Татьяна Сальникова в эфире телеканала "Украина 24", сообщает корреспондент Укринформа.

"Третий уровень - это добровольное накопительное пенсионное обеспечение. Он действует с 2005 года. У нас работают негосударственные пенсионные фонды. Их сейчас 60 в стране. Их участников около миллиона человек, они уже накопили около 3 миллиардов гривень, и уже пенсионные фонды выплатили пенсии более, чем на 700 миллионов гривень", - сказала Сальникова.

Она отметила, что такая система может эффективно работать, "но для этого надо усилить государственный надзор, усилить прозрачность работы и установить определенные дополнительные требования к негосударственным фондам".

Также заместитель министра соцполитики напомнила, что в Украине в 2003 году была проведена пенсионная реформа.

"Было принято два закона, которые предусматривали, что у нас будет три уровня пенсионной системы. Первый останется солидарный, он должен обеспечивать базовую потребность, дальше будет накопительный уровень, когда каждый человек в течение своей трудовой жизни платит на свой счет какие-то определенные отчисления. Эти средства работают в экономике, зарабатывают инвестиционный доход и тем самым помогают государству развивать экономику и потом из этих собственных накоплений человек получает вторую пенсию", - сообщила заместитель министра.

Она уточнила,что второй уровень пенсионной системы - "это то,что у нас пока не заработало в Украине и впервые хотели ее ввести в 2007 году, затем было еще несколько попыток".

На уточнение, почему не удалось ввести второй уровень пенсионной системы, ответила:

"Знаете, каждый раз находились какие-то свои причины: то не время, то нужно сбалансировать солидарную систему. Были такие аргументы,но фактически не хватало политической воли, потому что это система для молодых, ею воспользуются люди,у которых есть еще возможность накопить. То есть это не самый активный электорат, он не ходит голосовать".