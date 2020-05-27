Власти заградили все полимеры: из-за госпошлины в Украине подорожают пластиковые окна

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

Правительство поддержит оказавшийся перед риском банкротства "Карпатнефтехим", но из-за этого могут закрыться 60 других компаний в отрасли.

Украинские предприятия обратились к президенту и правительству с просьбой пересмотреть решение о введении 22 мая 18% пошлины на импортные полимерные материалы. Протекционизм, согласно их оценкам, может привести к закрытию более 60 из 100 предприятий, которые изготавливают полимерную продукцию. Сегодня отрасль трудоустраивает более 50 тысяч человек, а также участвует в производственной цепочке широкого спектра потребтоваров - от пластиковых окон и кабелей до полиэтиленовых пакетов и упаковок.

Всю перечисленную продукцию отечественного производства, указано в петиции, ждет подорожание, так как стоимость сырья станет выше, чем на мировых и региональных рынках. Одним из следствий решения также может стать рост стоимости строительства.

Решение властей стало промежуточным итогом начатого в феврале специального расследования Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) - пошлина будет работать как минимум до его завершения. Мера понадобилась также для защиты отечественного производителя - инициировавшей расследование компании "Карпатнефтехим".

Калушское предприятие через профсоюз и городской совет обратилось с просьбой расследовать возможность пошлины в феврале 2020 года. Тогда "Карпатнефтехим" встал перед риском закрытия из-за невозможности конкурировать с демпингующим рынок импортом.

"Карпатнефтехим" является единственным в стране производителем включенных в пошлинный перечень товаров. Однако качество предлагаемой им продукции, по мнению подписантов петиции, не всегда соответствует требованиям рынка, что исключает полную переориентацию компаний-переработчиков на отечественное сырье. Ряд из подпадающих под пошлины товаров завод не производит вовсе.

Монополист с ограниченным предложением

В феврале "Карпатнефтехим" был вынужден остановить производство полиэтилена. Руководство предприятия, подавая прошение к властям о поддержке, заявило об угрозе увольнения 80% из 2792 работников завода. Причина в низких ценах импортного полиэтилена, ПВХ и каустической соды, которые лишили Калушское предприятие украинского потребителя.

Падение спроса на продукцию "Карпатнефтехима" подтверждается и статистикой. Согласно данным компании Маркет Репорт, осуществляющей мониторинг рынка полимеров СНГ, в апреле "Карпатнефтехим" даже вынужден был нарастить объем экспорта из-за невостребованности на отечественном рынке.

Между тем, закупка украинскими потребителями полимерного сырья за границей - во многом вынужденная мера. Подавшие петицию 12 компаний, перерабатывающие "подпошлинный" поливинилхлорид (ПВХ), аргументируют несправедливость меры как в целом ее антирыночным характером, так и, прежде всего, неспособностью "Карпатнефтехима" обеспечить полный ассортимент и нужное качество попавшей в перечень продукции.

Так, во время пресс-конференции, проведенной подавшими петицию компаниями за сутки до публикации решения о введении пошлины, гендиректор производящего компаунды "Проминвест-Пластика" Игорь Домнич обратил внимание, что его компания использует специальные пожароустойчивые виды полимерных смол, а к продукции Калушского предприятия, выпускающего только один вид смол, прибегает лишь "в самых нетребовательных процессах".

В результате решения МКМТ одними из наиболее пострадавших украинских предприятий окажутся производители оконных ПВХ-профилей. В петиции отмечается, что им, дабы избежать банкротства из-за переплаты за ввозимое в Украину сырье, придется закупать его заграницей.

О низком качество производимого в Калуше ПВХ-сырья рассказал UBR.ua и Сергей Положай, директор ООО "Завод Стеко", одного из трех заводов компании-производителя окон Steko. Компания закупает готовые ПВХ-профили как у европейских, так и украинских производителей, однако менее 5% поставщиков Steko используют в производстве ПВХ-сырье "Карпатнефтехима".

"Позиция инициаторов изменений в законодательстве сейчас необъективна. Калушский завод ООО "Карпатнефтехим" предлагает продукцию не самого лучшего качества. Как предприниматель, я разочарован от новости, что государство планирует вмешаться в работу конкретного предприятия ", - заявил Положай.

В других условиях рынок отдавал бы предпочтение отечественному производителю, объяснил UBR.ua Александр Антонюк, маркетинговый директор ООО "Миропласт", одной из компаний-подписантов петиции.

"Бизнес в первую очередь ищет поставщиков в Украине, и в последнюю очередь мы пытаемся искать их за рубежом. Это огромные риски. Покупать в Украине - значит, что мы получим продукцию однозначно в срок, нас не остановит таможня, мы не должны будем проходить сертификацию, если это необходимо", - поясняет Антонюк.

На запрос UBR.ua относительно справедливости такой оценки своей продукции, возможности обеспечить потребности рынка, а также перспектив выработать компромиссные условия его работы рынка, устраивающие всех участников, в "Карпатнефтехиме" на момент публикации материала не ответили.

Объективность расследования под вопросом

По мнению Антонюка, господдержка "Карпатнефтехима" пойдет в убыток всей остальной отрасли и поставит в неравное положение украинские профильные системы по сравнению с иностранными, которые получат возможность ввозить в Украину продукцию без лишних наценок, которая, соответственно, не подорожает.

"Мы - такая же производственная компания, как и "Карпатнефтехим", и сталкиваемся с очень сильной конкуренцией на рынке. Однако решение проблемы мы видим в оптимизации внутренних процессов, но никоим образом не в создании каких-то искусственных инструментов. Мы в рыночной экономике и господдержка должна быть оказана точно не в плоскости пошлин", - отметил маркетинговый директор "Миропласта".

Недовольство подписантов петиции вызвало также и принятие властями решения без консультаций с рынком. Об этом, в частности, заявляли и в Американской торговой палате (АТП). Ее представитель Анжела Махинова во время пресс-конференции отмечала, что хотя правила ВТО и разрешают странам защищать своего производителя путем антидемпинговых мер, однако полимеры - специфический товар и введение пошлины приведет к его удорожанию и убыткам перерабатывающей индустрии.

В целом, решение принималось без учета потребностей всех игроков рынка, заявили в АТП, призвав Минэкономики объективно подойти к рассмотрению дела.

"Возникает вопрос объективности проведения расследования Министерством экономического развития. После того, как мы выслушали все заинтересованные стороны, у нас возникло много вопросов", - заявила Махинова во время пресс-конференции.

Цены отечественных окон сравняются с зарубежными. Качество - не факт

Александр Антонюк также выразил опасения, что пошлина закроет экспортное окно для украинских профильных компаний, "которые в последние годы вышли на рынки ближнего и дальнего зарубежья, включая Азию и даже Северную Америку".

Точно спрогнозировать, на сколько вырастет стоимость их продукции на отечественном рынке в "Миропласте" затруднились.

"Мы понимаем, что на текущий момент есть большой риск, что мы станем дороже, чем наши зарубежные конкуренты, при том, что мы производим продукцию и создаем рабочие места в Украине", - отметил маркетинговый директор "Миропласта" Антонюк.

Выразив поддержку авторам петиции, директор "Завода Стеко" Сергей Положай, чья компания закупает ПВХ-профили и на европейском, и на украинском рынках, впрочем, нашел позитив в антидемпинговых мерах.

"Если в Украине будет повышение пошлин, связанных с ценообразованием окон, то немецкие, польские и другие системы станут более конкурентоспособными. На мой взгляд, конкуренция - это нормальная рыночная ситуация, против нее я не возражаю", - считает директор "Завода Стеко".

Положай добавляет, что отечественные профильные предприятия на данный момент выпускают наименее качественную продукцию, которая не может сравнится с европейской.

"Самое время другим украинским предприятиям обратить внимание на результаты своей работы и наконец-то перейти с "малокамерных" на "многокамерные" профильные конструкции с большими ширинами, для того, чтобы повысить свойства реального энергосбережения готового окна", - предлагает Сергей Положай.

В Steko резюмировали, что рост цен коснется лишь наиболее бюджетной категории окон.

"При таких перспективах, как описаны в петиции, подорожать у Steko вполне может продукция эконом-сегмента - как раз те профили и окна, произведенные в Украине. Но окна Steko Ideal производятся из европейского профиля, поэтому прогноз подорожания по этой позиции, связанный с текстом петиции, будет нелогичным", - замечает Положай.