Падение ВВП Украины достигло 12% в апреле — ICU

Падение ВВП Украины в апреле достигло 12% в годовом выражении после сокращения на 4,5% в марте.

Об этом сообщил в Facebook Сергей Николайчук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU, бывший заместитель министра экономики.

Оценка основывается на опубликованных на прошлой неделе данных Госстата.

Николайчук отметил, что пассажирские перевозки фактически остановились, ухудшилось падение в промышленном производстве, торговле и грузовом транспорте. Только сельское хозяйство оставалось устойчивым к кризисным явлениям.

«В апреле падение промышленного производства усилилось до 16,2% г/г (с 7,7% год к году (г/г) в марте), а сезонно скорректированный объем производства снизился на 6,0% м/м. Результаты апреля определялись резким падением добычи угля и железной руды (на 35% г/г и 16% г/г соответственно), производства металлургии (на 30% г/г) и товаров инвестиционного назначения и длительного использования. Например, производство текстиля, машин и мебели сократилось на 30-40% г/г. Между тем фармацевтическая и химическая отрасли продолжали демонстрировать высокие результаты, увеличив объемы производства на 17,1% г/г и 6,5% г/г соответственно. В апреле розничная торговля снизилась на 23% г/г (по сравнению с 6,1% г/г в марте). Оптовый товарооборот продолжал снижаться - на 4,0% г/г в январе-апреле (2,8% г/г в первом квартале 2020 года). В январе-апреле падение пассажирооборота усилилось до 39,6% г/г (с 18,8% в первом квартале 2020-го). Перевозки грузов уменьшились на 18,2% г/г (по сравнению с падением на 14,9% г/г в первом квартале 2020-го)», - написал он.

ICU оценивает падение пассажирооборота в апреле примерно на 96% г/г. Розничный товарооборот ограничивался запретом на торговлю некритичными товарами и поддерживался спросом на продукты питания, средства гигиены, лекарства и медицинские приборы. Показатели оптовой торговли и грузоперевозок не изменились настолько резко по сравнению с показателями первого квартала 2020 года, оставаясь относительно устойчивыми к воздействию карантина.

Устойчивость показало и сельское хозяйство, где сокращение производства продукции животноводства в январе-апреле сократилось до 1,4% г/г (с 1,8% г/г в первом квартале 2020 года). Такой результат определялся восстановлением производства птицы и яиц из-за отмены экспортных ограничений для отечественных производителей, добавил Николайчук.

В ICU считают, что апрельские показатели станут локальными минимумом для украинской экономики.

«Деловая активность восстанавливается, о чем свидетельствуют такие высокочастотные показатели, как производство электроэнергии, масштабы перемещений украинцев пешком и автомобилями, количество вакансий и тому подобное. Но «размораживание экономики» все еще сильно сдерживается ограничениями на общественный транспорт и другими мерами социального дистанцирования. В дальнейшем мы ожидаем, что ведущая роль в генерировании экономического спада перейдет от ограничительных мер к подавленному спросу. Потери доходов потребителей и предприятий в сочетании с их осторожным поведением на фоне ограниченных фискальных стимулов и угрозы «второй волны» коронавируса воспрепятствуют быстрому восстановлению. В результате, мы ожидаем падения ВВП во втором квартале 2020 года примерно на 10% г/г", - отметили в ICU.





По данным Госслужбы статистики Украины, ВВП страны сократился на 1,5% по итогам первого квартала. В Нацбанке Украины прогнозируют, что пик сокращения придется на второй квартал (на 11%). Согласно прогнозу МВФ, по итогам года ВВП Украины может сократиться на 7,7%.