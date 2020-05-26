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Prozorro предложило «белым» хакерам взломать систему госзакупок
15:43 26.05.2020 |
Государственное предприятие "Прозорро" запускает программу поиска уязвимости системы электронных публичных закупок Prozorro и приглашает "белых" хакеров (специалисты по компьютерной безопасности, которые специализируются на тестировании безопасности компьютерных систем) для выявления недостатков в ее защите.
Об этом сообщила пресс-служба "Прозорро".
"Как администраторы Prozorro, мы всегда уделяем очень много внимания кибербезопасности. И поэтому решили на постоянной основе привлекать независимых аудиторов, так называемых "белых" хакеров, к поиску уязвимостей в нашей системе", - цитирует пресс-служба слова директора оператора системы публичных закупок госпредприятия "Прозорро" Василия Задворного.
В "Прозорро" подчеркнули, что данная проверка не повлияет на работу самой системы публичных закупок.
В прошлом году "Прозорро" стало одной из первых государственных структур, которая пригласила хакеров проверить устойчивость системы.
Как сообщал УНИАН, в мае государственное предприятие "Прозорро.Продажи" начало процедуру аттестации соответствия комплексной системы защиты информации (КСЗИ) требованиям нормативных документов о защите информации.
Справка УНИАН. "Прозорро.Продажи" - украинское государственное предприятие, занимающееся реализацией имущества на электронных аукционах.
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