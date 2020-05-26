Госдолг Украины в апреле-2020 снизился на 2,7% в гривне и вырос на 1,3% в долларовом эквиваленте - Минфин

Совокупный государственный долг Украины в апреле 2020 года снизился на 2,7% в гривне - до 1,196 трлн грн, а в долларовом эквиваленте вырос на 1,3% - до $81,4 млрд, сообщило Министерство финансов на сайте.

"Традиционно ключевым фактором влияния на состояние госдолга были колебания на валютном рынке. По данным НБУ, ревальвация гривни по отношению к доллару США в апреле 2020 года составила 4,04%", - пояснил Минфин в сообщении.

Минфин также указал, что из четырех запланированных на апрель аукционов был проведен лишь один. По итогам аукциона 28 апреля на финансирование госбюджета было привлечено 9,8 млрд грн.

"Более половины привлеченных средств - облигации государственного внутреннего займа номинированные в гривне. Средневзвешенная ставка доходности по трехмесячным бумагам составила 11,24%, а сумма привлеченных ресурсов - более 5,3 млрд грн. Еще около 4,5 млрд грн государственный бюджет получил от размещения шести- и восьмимесячных облигаций, номинированных в долларах США. Средневзвешенная ставка доходности по этим бумагам составила 3,29% и 3,5% соответственно", - указано в сообщении Минфина.

Погашения в апреле составили 9,9 млрд грн – по госдолгу и 9 млрд грн за обслуживание.

"Для обеспечения стабильности государственных финансов среди внешних источников финансирования приоритетом для Министерства финансов остается сотрудничество с международными финансовыми организациями и странами-партнерами", - добавили в Минфине.

Согласно данным Минфина, прямой госдолг в апреле этого года в долларовом выражении увеличился на 1,23%, до $71,74 млрд, а в гривневом снизился на 2,71% - 1,934 трлн грн. В том числе внешний прямой долг в апреле сократился на 0,43% - до $40,16 млрд (в гривне снизился на 4,3% - до 1,083 трлн грн).

Гарантированный государством долг за прошлый месяц снизился на 1,97% - до 261,474 млрд грн, в долларах вырос на 1,94%, до $9,69 млрд. В том числе внешний – снизился на 4,02%, до 245,533 млрд грн, в долларах внешний гарантированный долг сократился на 0,18%, до $9,103 млрд.

С начала года совокупный госдолг снизился на 3,49% в долларовом эквиваленте и на 3,18% увеличился в гривневом, свидетельствуют данные Минфина.

Как сообщил Минфин, доля обязательств в долларах в общей структуре госдолга Украины по итогам марта снизилась до 40,32%, в СПЗ - до 13,35%, в евро - 12,21%, тогда как в иенах осталась неизменной - 0,71%. Однако доля обязательств снизилась в национальной валюте увеличилась до 33,41%. Официальный курс доллара, по которому Минфин рассчитывает долг, в апреле ослабился до 26,97 грн/$ с 24,92 грн/$ в январе.

Как сообщалось, госдолг Украины в марте вырос на 10% в гривне и снизился на 3,6% в долларовом эквиваленте.