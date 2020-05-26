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Кабмин уволил главу Госгеокадастра
12:16 26.05.2020 |
Кабинет министров Украины уволил Дениса Башлыка с должности главу Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр).
Об этом говорится в распоряжении правительства от 25 мая, сообщает БизнесЦензор.
Другим распоряжением Кабмин назначил замглавы Госгеокадастра Юлию Мороз временно исполняющей обязанности главы ведомства.
Как писал БизнесЦензор, Башлык возглавлял Госгеокадастр с ноября 2019 года. С 2017 года Башлык занимал должность директора Департамента международного сотрудничества и рынка земель Госгеокадастра, до этого работал в том же департаменте Госгеокадастра главным специалистом.
Кабмин также поручил Башлыку отстранить всех руководителей и заместителей руководителей региональных отделений, а Министерству экономики - в месячный срок провести комплексную проверку нарушений законодательства по управления землей за период 2018-2019 годов. Позже Госгеокадастр отстранил руководство региональных подразделений.
Как сообщалось, 4 сентября Кабинет министров уволил Людмилу Шемелинец с должности врио главы и первого заместителя председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.
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