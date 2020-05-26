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Инвестиции в экономику Украины обвалились на треть
18:59 25.05.2020 |
Капитальные инвестиции в экономику Украины в первом квартале 2020 года составили 76,9 млрд грн. Это на 35,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
По данным статистического ведомства, снижение инвестиций было зафиксировано во всех отраслях, за исключением сферы "Информация и телекоммуникации", где рост составил 8,7%.
В финансовой и страховой деятельности инвестиции упали на 11,3%.
В строительстве было зафиксировано снижение инвестиций на 18,0%.
Падение инвестиций в промышленность составило 36,2%, в сельское хозяйство - 44,1%.
В транспорте сокращение инвестиций достигло 57,8%.
Наиболее глубокое сокращение инвестиций было зафиксировано в сферах (-66,7%) "Временное размещения и организация питания" и "Искусство, спорт, развлечения и отдых" (-79,1%).
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