Инвестиции в экономику Украины обвалились на треть

Капитальные инвестиции в экономику Украины в первом квартале 2020 года составили 76,9 млрд грн. Это на 35,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, снижение инвестиций было зафиксировано во всех отраслях, за исключением сферы "Информация и телекоммуникации", где рост составил 8,7%.

В финансовой и страховой деятельности инвестиции упали на 11,3%.

В строительстве было зафиксировано снижение инвестиций на 18,0%.

Падение инвестиций в промышленность составило 36,2%, в сельское хозяйство - 44,1%.

В транспорте сокращение инвестиций достигло 57,8%.

Наиболее глубокое сокращение инвестиций было зафиксировано в сферах (-66,7%) "Временное размещения и организация питания" и "Искусство, спорт, развлечения и отдых" (-79,1%).