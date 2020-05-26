Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в I кв. сократился на 1,7% - Госстат

По ее данным, объем реализованных населению услуг составил 23,1% от общего объема реализованных услуг.
Госстат напоминает, что в первом квартале 2019 года объем реализации предприятиями сферы услуг Украины вырос на 2,7%.
Объем реализованных услуг по видам экономической деятельности¹
|Объем реализованных услуг (в рыночных ценах) в I кв 2020г, млн грн
|В том числе объем услуг, реализованных населению, млн грн
|Всего
|226974,2
|52350,6
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|92828,6
|9934,8
|Наземный и трубопроводный транспорт
|40873,8
|3392,9
|пассажирский ж/д транспорт междугороднего сообщения
|к
|к
|грузовой железнодорожный транспорт
|4138,4
|302,1
|другой пассажирский наземный транспорт
|3570,2
|2825,9
|грузовой автомобильный транспорт, предоставление услуг перевозки
|12227,1
|185,2
|трубопроводный траспорт
|к
|к
|Водный транспорт
|557,6
|0,2
|Авиационный транспорт
|8019,3
|3874,2
|Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта
|41151,5
|1934,2
|Почтовая и курьерская деятельность
|2226,4
|733,4
|Временное размещение и организация питания
|5361,7
|3487,2
|Временное размещение
|1710,5
|1029,1
|Деятельность по обеспечению питанием и напитками
|3651,2
|2458,1
|Информация и телекоммуникации
|41405,5
|14073,2
|Издательская деятельность
|663,2
|79,3
|Производство кино и видеофильмов, телепрограмм, издание звукозаписей
|1835,2
|746,7
|Деятельность в сфере радио и телевещания
|2754,1
|283,4
|Телекоммуникации (электросвязь)
|19586,3
|12492,7
|Компьютерное программирование и предоставление других информационных услуг
|11860,6
|90,6
|Предоставление информационных услуг
|4706,1
|380,5
|Операции с недвижимым имуществом
|23272,6
|1078,5
|Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
|284,0
|34,1
|Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества
|22134,7
|642,0
|Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта
|853,9
|402,4
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|24527,9
|967,6
|Деятельность в сферах права, бухучета
|3981,9
|83,7
|Деятельность главных управлений (хед-офисов); консультирование по вопросам управления
|2088,3
|-
|консультирование по вопросам управления
|1530,9
|-
|Деятельность в сфере архитектуры и инжиниринга, технические испытания и исследования
|5916,8
|368,7
|Научные исследования и разработки
|2331,5
|28,2
|Рекламная деятельность и исследования рынка
|9460,6
|414,0
|другая профессиональная, научная и техническая деятельность
|587,9
|14,6
|Ветеринарная деятельность
|160,9
|58,4
|Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
|17257,8
|4013,8
|Аренда, прокат и лизинг
|3554,9
|83,6
|Деятельность по трудоустройству
|1590,0
|20,8
|Деятельность турагентств, туроператоров, предоставление других услуг по бронированию и связанная с этим деятельность
|1499,7
|607,8
|Деятельность охранных служб и проведения расследований
|2964,0
|108,5
|Обслуживание зданий и территорий
|5469,7
|2982,8
|из нее деятельность по уборке
|1464,7
|161,3
|Административная и вспомогательная офисная деятельность, другие вспомогательные коммерческие услуги
|2179,5
|210,3
|Образование
|6010,1
|5631,1
|Здравоохранение и предоставление социальной помощи
|13830,2
|12146,1
|Искусство, спорт, развлечения и отдых
|1622,6
|812,9
|Предоставление других услуг
|857,2
|205,4
¹ - Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.
к - Данные не публикуются в целях обеспечения выполнения требований Закона Украины "О государственной статистике" конфиденциальности статистической информации.
Госстат Украины.