Украинские предприятия в I кв. получили 4,9 млрд грн убытков - Госстат

Предприятия и организации Украины в январе-марте 2020 года получили убытки от обычной деятельности до налогообложения на сумму 4,9 млрд грн, тогда как за аналогичный период 2019 года прибыль составляла 111,1 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики в понедельник.

Согласно ее данным, в первом квартале 2020 года 40,8% предприятий сработали с отрицательным финансовым результатом, тогда как в январе-марте 2019 года таких было 27,2%. Убытки составили 204,85 млрд грн, что почти в 5 раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

В то же время предприятия Украины, которые сработали рентабельно, получили 199,9 млрд грн прибыли, что на 31,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Официальный курс доллара на 25 мая составил – 26,7556 грн/$1.



Финансовые результаты предприятий Украины по видам экономической деятельности за январь-март 2020 года¹