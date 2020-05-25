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За январь-апрель размер страховых выплат пострадавшим на производстве увеличился на 12%
08:16 25.05.2020 |
За январь-апрель средний размер ежемесячной страховой выплаты лицам, пострадавшим в результате несчастных случаев на производстве, имеющим профессиональные заболевания, или лиц, имеющих на них право в случае смерти потерпевшего, вырос на 11,7% и составил 3 657,75 гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования.
При этом средний размер ежемесячной выплаты для пострадавших на производствах угольной отрасли составляет 5 003,34.
"Сегодня в Украине почти 205, 5 тыс таких лиц и членов их семей, которые каждый месяц получают от Фонда выплаты. 89,3 тыс из них - пострадавшие на производствах угольной отрасли и их семьи", - рассказали в фонде.
В течение четырех месяцев 2020 года ФССУ направил 2,8 млрд на ежемесячные страховые выплаты пострадавшим и их семьям, из которых 1,6 млрд - на ежемесячные выплаты пострадавшим шахтерам и членам их семей.
Расходы по этому направлению выросли на 119, 2 млн, или 4,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
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