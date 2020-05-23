Украина ввела пошлины на трубы из Китая и спички из Беларуси и России

Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение внедрить ряд ограничительных мер в отношении импорта конкретных групп товаров в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Так, среди прочего, установлена 51,52%-ная пошлина на импорт стальных бесшовных горячедеформированных труб из Китайской Народной Республики.

«Только для двух групп компаний устанавливается 0% пошлины на отдельные узкие товарные группы, которые или вообще не производятся в Украине, или имеют очень незначительные объемы производства», - сказано в сообщении.

Кроме того, установлена 18%-ная пошлина на импорт полимерных материалов, независимо от страны происхождения и экспорта, а также 19,75%-ная пошлина относительно импорта китайских стальных креплений.

Также пресс-служба сообщает, что по результатам проведения антидемпингового расследования относительно импорта в Украину спичек происхождением из Республики Беларусь и Российской Федерации установлена антидемпинговая пошлина для Беларуси в размере 21,32%, а для РФ - в размере 45,79%.

Помимо этого, комиссия продлила действие антидемпинговых пошлин в размере 123% на импорт в Украину изделий, изготовленных из черных металлов без электрической изоляции (за исключением изделий из коррозионностойкой (нержавеющей) стали и изделий для гражданской авиации) китайского производства в связи с истечением срока их применения.

По результатам рассмотрения заявления о проведении специального расследования относительно импорта в Украину срезанных свежих роз, независимо от страны происхождения и экспорта, комиссия приняла решение начать расследование.

Как сообщал УНИАН, новое руководство Минэкономики ранее анонсировало усиление антидемпинговой политики с целью защиты отечественных производителей в период кризиса.