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Украина ввела пошлины на трубы из Китая и спички из Беларуси и России
23:17 22.05.2020 |
Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение внедрить ряд ограничительных мер в отношении импорта конкретных групп товаров в Украину.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Так, среди прочего, установлена 51,52%-ная пошлина на импорт стальных бесшовных горячедеформированных труб из Китайской Народной Республики.
«Только для двух групп компаний устанавливается 0% пошлины на отдельные узкие товарные группы, которые или вообще не производятся в Украине, или имеют очень незначительные объемы производства», - сказано в сообщении.
Кроме того, установлена 18%-ная пошлина на импорт полимерных материалов, независимо от страны происхождения и экспорта, а также 19,75%-ная пошлина относительно импорта китайских стальных креплений.
Также пресс-служба сообщает, что по результатам проведения антидемпингового расследования относительно импорта в Украину спичек происхождением из Республики Беларусь и Российской Федерации установлена антидемпинговая пошлина для Беларуси в размере 21,32%, а для РФ - в размере 45,79%.
Помимо этого, комиссия продлила действие антидемпинговых пошлин в размере 123% на импорт в Украину изделий, изготовленных из черных металлов без электрической изоляции (за исключением изделий из коррозионностойкой (нержавеющей) стали и изделий для гражданской авиации) китайского производства в связи с истечением срока их применения.
По результатам рассмотрения заявления о проведении специального расследования относительно импорта в Украину срезанных свежих роз, независимо от страны происхождения и экспорта, комиссия приняла решение начать расследование.
Как сообщал УНИАН, новое руководство Минэкономики ранее анонсировало усиление антидемпинговой политики с целью защиты отечественных производителей в период кризиса.
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