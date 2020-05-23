В прошлом году от налога на недвижимость в бюджеты поступило на 1,2 миллиарда больше

От уплаты налога на недвижимое имущество в местные бюджеты по итогам 2019 года поступило 4,9 млрд грн, что на 1,2 млрд грн больше по сравнению с 2018 годом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"По итогам 2019 года от уплаты налога на недвижимое имущество в местные бюджеты поступило 4,9 млрд грн, а за 2018 год - 3,7 млрд гривень",- говорится в сообщении.

Неуплата налога на недвижимое жилое и нежилое имущество, из-за отсутствия полной базы объектов налогообложения в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество наносит до 2 млрд грн убытков местным бюджетам ежегодно.

По оценкам экспертов до 40% такого имущества отсутствует в Государственном реестре.

С целью увеличения поступлений в местные бюджеты налога на недвижимое имущество органы местного самоуправления должны обеспечить полноценную работу по информационному наполнению Государственного реестра прав на недвижимое имущество и переносу архивной информации о правах собственности на недвижимое имущество с бумажных носителей в электронную базу. Это даст возможность налоговым органам получить соответствующую информацию для начисления соответствующих обязательств.

База налогообложения объектов жилой и нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических лиц, исчисляется на основании данных Реестра.

Проведение на должном уровне указанной работы в этом году позволит, по пессимистическому прогнозу, дополнительно привлечь (при действующих ставках налога в местные бюджеты в 2021 году) около 2 млрд гривень.