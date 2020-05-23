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НБУ констатирует постепенное восстановление экономической активности
23:08 22.05.2020 |
Во второй декаде мая увеличились спрос и объемы производства электроэнергии, это говорит о постепенном восстановлении экономической активности после ослабления карантинных ограничений.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.
"В мире возобновляются позитивные настроения. Страны смягчили карантинные ограничения и расширили меры поддержки экономики. Появились новости о предварительных положительных результатах клинических испытаний одной из вакцин от коронавируса. Все это способствует активизации бизнеса и восстановлению здорового аппетита инвесторов. Оживляется и украинский бизнес. Во второй декаде мая увеличились спрос и объемы производства электроэнергии. Это говорит о постепенном восстановлении экономической активности после ослабления карантинных ограничений", - говорится в сообщении.
Более оптимистично выглядит и рынок труда. Спрос на рабочую силу восстанавливается во всех сферах, не только в секторе услуг. Конечно, количество вакансий не достигло докризисного уровня, но увеличивается.
"Продукты питания за неделю подорожали незначительно. Несколько выросли цены на крупы, говядину и фрукты. В то же время снижались цены на овощи. Также подешевели лекарства, в том числе и из-за сохранения благоприятной ситуации на валютном рынке", - отмечают в НБУ.
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