Падение промпроизводства в Украине в апреле-2020 ускорилось до 16,2% – Госстат

Промышленное производство в Украине в апреле 2020 года снизилось на 16,2% по сравнению с апрелем 2019 года, тогда как в марте падение составляло 7,7%, в феврале – 1,5%, в январе – 5,1%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней падение промпроизводства в апреле было даже чуть большим – 16,7% против 8,6% в марте.

Госстат указывает, что к марту этого года промышленное производство в апреле сократилось на 12,8%, однако с учетом сезонной корректировки – на 6%.

В перерабатывающей промышленности в апреле-2020 к апрелю-2019 падение составило 20,3%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 11,2%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 7,2%.

В целом за первую треть этого года промпроизводство в Украине сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,9%. В том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 6%, в перерабатывающей промышленности – на 8,7%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 8%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2019 году снизилось на 0,5% по сравнению с 2018 годом.



Индексы промпродукции по основным видам деятельности в январе-апреле 2020г:

апрель 2020г к марту 2020г. % апрель 2020г к апрелю 2019г. % январь-апрель 2020 к январю-апрелю 2019 Справочно: январь-апрель 2019 к январю-апрелю 2018 Промышленность всего 87,2 83,8 92,1 101,0 Добывающая и перерабатывающая промышленность 91,1 88,8 94,0 103,0 Добывающая промышленность и разработка карьеров - добыча каменного и бурого угля 69,7 64,9 78,3 104,3 - добыча сырой нефти и природного газа 96,6 96,5 97,6 104,9 - добыча металлических руд 88,4 84,4 93,4 100,2 Перерабатывающая промышленность 85,4 79,7 91,3 102,0 в том числе Производство пищевых продуктов. напитков и табачных изделий 93,2 93,5 100,2 105,2 Текстильное производство; производство одежды. кож. изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха 69,1 62,2 86,4 91,6 Изготовление изделий из древесины. производство бумаги и полиграфическая деятельность 80,6 77,0 91,7 90,8 Производство кокса. и продуктов нефтепереработки. 102,6 99,2 100,4 101,4 Производство химических изделий и химической продукции 99,2 106,5 113,0 97,5 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 97,0 117,1 106,3 111,3 Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции 81,5 69,5 87,7 113,5 Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий. кроме машин и оборудования 81,2 70,1 84,6 104,0 Машиностроение. кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 74,0 64,4 80,3 97,3 производство компьютеров. электрической и оптической продукции 56,4 52,5 76,4 70,7 производство электрического оборудования 72,5 66,8 90,1 93,5 Производство машин и оборудования. не отнесенных к другим группам 84,7 84,5 86,3 102,1 Производство автотранспортных средств. прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 67,4 49,1 71,5 102,0 Производство мебели. другой продукции. ремонт и монтаж машин и оборудования 80,3 70,7 86,2 99,9 Поставка электроэнергии. газа. пара и кондиционированного воздуха 87,4 92,8 92,0 94,7

Данные: Госстат