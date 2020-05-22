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Падение промпроизводства в Украине в апреле-2020 ускорилось до 16,2% – Госстат
16:56 22.05.2020 |
Промышленное производство в Украине в апреле 2020 года снизилось на 16,2% по сравнению с апрелем 2019 года, тогда как в марте падение составляло 7,7%, в феврале – 1,5%, в январе – 5,1%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.
Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней падение промпроизводства в апреле было даже чуть большим – 16,7% против 8,6% в марте.
Госстат указывает, что к марту этого года промышленное производство в апреле сократилось на 12,8%, однако с учетом сезонной корректировки – на 6%.
В перерабатывающей промышленности в апреле-2020 к апрелю-2019 падение составило 20,3%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 11,2%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 7,2%.
В целом за первую треть этого года промпроизводство в Украине сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,9%. В том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 6%, в перерабатывающей промышленности – на 8,7%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 8%.
Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2019 году снизилось на 0,5% по сравнению с 2018 годом.
Индексы промпродукции по основным видам деятельности в январе-апреле 2020г:
|апрель 2020г к марту 2020г. %
|апрель 2020г к апрелю 2019г. %
|январь-апрель 2020 к январю-апрелю 2019
|Справочно: январь-апрель 2019 к январю-апрелю 2018
|Промышленность всего
|87,2
|83,8
|92,1
|101,0
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|91,1
|88,8
|94,0
|103,0
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|- добыча каменного и бурого угля
|69,7
|64,9
|78,3
|104,3
|- добыча сырой нефти и природного газа
|96,6
|96,5
|97,6
|104,9
|- добыча металлических руд
|88,4
|84,4
|93,4
|100,2
|Перерабатывающая промышленность
|85,4
|79,7
|91,3
|102,0
|в том числе
|Производство пищевых продуктов. напитков и табачных изделий
|93,2
|93,5
|100,2
|105,2
|Текстильное производство; производство одежды. кож. изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха
|69,1
|62,2
|86,4
|91,6
|Изготовление изделий из древесины. производство бумаги и полиграфическая деятельность
|80,6
|77,0
|91,7
|90,8
|Производство кокса. и продуктов нефтепереработки.
|102,6
|99,2
|100,4
|101,4
|Производство химических изделий и химической продукции
|99,2
|106,5
|113,0
|97,5
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|97,0
|117,1
|106,3
|111,3
|Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции
|81,5
|69,5
|87,7
|113,5
|Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий. кроме машин и оборудования
|81,2
|70,1
|84,6
|104,0
|Машиностроение. кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|74,0
|64,4
|80,3
|97,3
|производство компьютеров. электрической и оптической продукции
|56,4
|52,5
|76,4
|70,7
|производство электрического оборудования
|72,5
|66,8
|90,1
|93,5
|Производство машин и оборудования. не отнесенных к другим группам
|84,7
|84,5
|86,3
|102,1
|Производство автотранспортных средств. прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств
|67,4
|49,1
|71,5
|102,0
|Производство мебели. другой продукции. ремонт и монтаж машин и оборудования
|80,3
|70,7
|86,2
|99,9
|Поставка электроэнергии. газа. пара и кондиционированного воздуха
|87,4
|92,8
|92,0
|94,7
Данные: Госстат
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