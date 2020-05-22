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Пассажирские перевозки в Украине сократились на 34%
15:50 22.05.2020 |
Пассажирские перевозки в Украине в январе-апреле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократились на 34,1%, до 939,3 млн человек.
Об этом свидетельствуют данные Госстата Украины.
Услугами железной дороги воспользовались 28 млн пассажиров (-43,1%), автомобильного транспорта - 394,7 млн (-35,1%), авиационного - 2 млн (-41,2%).
Метрополитен перевез 139,2 млн человек (-41%), троллейбусы - 223,8 млн (-30,5%), а трамваи - 151,6 млн (-26,6%).
Ранее сообщалось, что пассажиропоток в международном аэропорту «Борисполь» в январе-апреле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 36%, до 2,442 млн человек.
Количество пассажиров на регулярных рейсах уменьшилось на 41%, до 1,862 млн человек, а на нерегулярных - на 13%, до 579,9 тыс. человек. Также в этот период в «Борисполе» обслужили 389,9 тыс. трансферных пассажиров - это на 60% меньше, чем годом ранее.
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