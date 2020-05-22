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В Донецкой области свои доходы задекларировали уже 74 миллионера
12:09 22.05.2020 |
За 4 месяца текущего года жителями Донецкой области предоставлено более 8000 налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах и задекларировано общий доход в сумме 644,5 млн гривен.
Об этом сообщает на своей странице в Фейсбук Главное управление Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) в Донецкой области.
Как сообщается, гражданами самостоятельно определено к уплате налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц на сумму 21,3 млн грн, а сумма военного сбора к уплате составляет 3,2 млн гривен.
По словам руководителя ГУ ГНС в Донецкой области Ирины Долозиной, доходы в сумме свыше 1 млн грн задекларировали сегодня 74 гражданина. Общая сумма задекларированного ими дохода составляет почти 350 млн гривен. К оплате определены 9,7 млн грн НДФЛ и 0,9 млн грн грн военного сбора.
По словам Ирины Долозиной, наибольшие суммы налоговых обязательств к уплате определены жителем г.. Мариуполя - 9,7 млн гривен.
"Напоминаем, что Законом Украины от 17.03.2020 года №533-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID - 19)» срок представления годовой декларации об имущественном состоянии и доходах, истекающего 30 апреля 2020, продлен до 01 июля 2020 года. Сумму налогового обязательства необходимо уплатить до 1 октября 2020", - отметила Ирина Долозина.
Как ранее сообщалось, плательщики Донетчины перечислили в бюджет 2, 7 миллиардов гривен единого взноса.
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