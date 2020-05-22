Розничный товарооборот в Украине в апреле-2020 упал на 14,9% – Госстат

Товарооборот розничной торговли Украины в апреле 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года в сопоставимых ценах снизился на 14,9%, тогда как в марте рост составил 6,1%, сообщила Государственная служба статистики.

По данным Госстата, в апреле по сравнению с мартом-2020 розничный товарооборот сократился на 23%.

В январе-апреле 2020 года по сравнению с январем-апрелем 2019 года оборот розничной торговли возрос на 3,2%.

Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) за четыре месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года зафиксирован в Киевской (на 10,5%), Запорожской (на 9,8%), Днепропетровской (на 8,6%), Одесской (на 6,7%), Волынской (на 6,3%), Кировоградской (на 5,3%), Харьковской и Донецкой (на 4,9%), Полтавской (на 4,5%) областях.

Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.