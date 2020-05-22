МВФ заявляет о предварительной договоренности относительно новой программы Stand-b на $5 миллиардов

Миссия МВФ и Украина достигли предварительной договоренности относительно новой программы финансирования в размере $5 миллиардов в формате Stand-by сроком на 18 месяцев.

Об этом говорится в официальном сообщении МВФ.

"Представители Международного валютного фонда и украинские власти достигли соглашения (Staff Level Agreement) на уровне персонала относительно экономической политики в отношении новой 18-месячной программы кредитования Stand-by", - подчеркивается в заявлении.

Отмечается, что новая программа, которая предусматривает финансирование в размере $5 млрд, ставит целью обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки. В МВФ надеются, что это должно помочь украинским властям преодолеть последствия пандемии COVID-19 и консолидировать усилия на пути к важным структурным реформам.

"Это обеспечит Украине хорошие позиции для возобновления роста, а также возвращение к более масштабным реформам после завершения кризиса. Ожидается также, что эта сделка будет способствовать дополнительной двусторонней и многосторонней финансовой поддержке", - подчеркнули в МВФ.

Для окончательного утверждения новую программу должно одобрить руководство и исполнительный совет МВФ.

"Заседание совета ожидается в ближайшие недели", - отметили в Фонде.

Как сообщал Укринформ, одним из главных требований МВФ относительно новой программы для Украины было принятие "банковского" закона.