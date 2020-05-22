Финансовые новости
- |
- 22.05.20
- |
- 08:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
МВФ заявляет о предварительной договоренности относительно новой программы Stand-b на $5 миллиардов
08:09 22.05.2020 |
Миссия МВФ и Украина достигли предварительной договоренности относительно новой программы финансирования в размере $5 миллиардов в формате Stand-by сроком на 18 месяцев.
Об этом говорится в официальном сообщении МВФ.
"Представители Международного валютного фонда и украинские власти достигли соглашения (Staff Level Agreement) на уровне персонала относительно экономической политики в отношении новой 18-месячной программы кредитования Stand-by", - подчеркивается в заявлении.
Отмечается, что новая программа, которая предусматривает финансирование в размере $5 млрд, ставит целью обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки. В МВФ надеются, что это должно помочь украинским властям преодолеть последствия пандемии COVID-19 и консолидировать усилия на пути к важным структурным реформам.
"Это обеспечит Украине хорошие позиции для возобновления роста, а также возвращение к более масштабным реформам после завершения кризиса. Ожидается также, что эта сделка будет способствовать дополнительной двусторонней и многосторонней финансовой поддержке", - подчеркнули в МВФ.
Для окончательного утверждения новую программу должно одобрить руководство и исполнительный совет МВФ.
"Заседание совета ожидается в ближайшие недели", - отметили в Фонде.
Как сообщал Укринформ, одним из главных требований МВФ относительно новой программы для Украины было принятие "банковского" закона.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Отомстить любой ценой. Зачем Зеленскому торговать Украиной на выборах в США
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара на межбанке растет второй день. Банкиры ждут крупного захода гривны
|Зеленский подписал необходимый для сотрудничества с МВФ закон о банках
|Зеленский подписал необходимый для программы МВФ налоговый закон №1210
|Радикальные «Свои»: Как Береза попытается взять Киев на критике Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Розничный товарооборот в Украине в апреле-2020 упал на 14,9% – Госстат
|МВФ заявляет о предварительной договоренности относительно новой программы Stand-b на $5 миллиардов
|Зеленский подписал закон о борьбе с уклонением от уплаты налогов
|Зеленский подписал необходимый для сотрудничества с МВФ закон о банках
|Зеленский подписал необходимый для программы МВФ налоговый закон №1210
|Эксперты прогнозируют, что через пять лет Украина будет собирать 113 миллионов тонн зерна
Это интересно
|США проведут эксперимент по передаче электричества из космоса на Землю
|Представлена современная версия культового спорткара 1960-х годов
|ЕС не будет подстраиваться под Facebook в вопросах регулирования
|Panasonic поверила в Tesla и готовится к расширению производства тяговых батарей в Неваде
|BMW отправит V12 в отставку уже нынешней осенью
|Электрический седан BMW i4 окажется быстрее купе М4
|Компания Facebook купила сервис Giphy и включила его в Instagram