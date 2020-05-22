Украина за 4 месяца снизила производство электроэнергии 8,1%

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-апреле 2020 года сократилось на 8,1% (на 4 млрд 515,7 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 51,536 млрд кВт-ч, передает Энергореформа.

По данным Министерства энергетики и защиты окружающей среды, атомные электростанции (АЭС) за четыре месяца текущего года снизили выработку электроэнергии на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 28 млрд 889,1 млн кВт-ч. В частности, производство электроэнергии на Запорожской АЭС составило 11 млрд 557,4 млн кВт-ч (-9,4% к январю-апрелю-2019), Южно-Украинской - 7 млрд 526,5 млн кВт-ч (-1,5%), Ривненской - 6 млрд 869,3 млн кВт-ч (-1,4%), Хмельницкой - 2 млрд 935,9 млн кВт-ч (+0,6%).

Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) снизили выработку на 21,1% - до 16 млрд 519,7 млн кВт-ч. В том числе генкомпании ТЭС уменьшили производство 28,2% - до 11 млрд 241,9 млн кВт-ч, ТЭЦ и КУ - на 0,3%, до 5 млрд 277,8 млн кВт-ч.

Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) сократили производство на 23,7% - до 2,28 млрд кВт-ч, тогда как блок-станции увеличили на 16,3% - до 611,2 млн кВт-ч.

Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) возросло в 2,5 раза - до 3,236 млрд кВт-ч.

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 56,1% (в январе-апреле-2019 - 54%), ТЭС, ТЭЦ и КУ - 32,1% (37,4%), ГЭС и ГАЭС - 4,4% (5,3%), блок-станций - 1,2% (0,9%), альтернативных источников - 6,3% (2,3%).

В апреле 2020 года производство электроэнергии в ОЭС Украины снизилось на 9,8% (на 1 млрд 216,6 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года - до 11,169 млрд кВт-ч.

Кроме того, отпуск тепловой энергии по итогам января-апреля 2020 года снизился на 0,5% (на 54,5 тыс. Гкал) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 11 млн 970,4 тыс. Гкал.

Как сообщала Энергореформа, производство электроэнергии в ОЭС Украины в 2019 году сократилось на 3,4% (на 5,401 млрд кВт-ч) по сравнению с 2018 годом - до 153 млрд 949,6 млн кВт-ч. В т.ч. АЭС выработали 83 млрд 2,6 млн кВт-ч (-1,7%), ГК ТЭС - 44,915 млрд кВт-ч (-6%), ТЭЦ и КУ - 10 млрд 864,7 млн кВт-ч (-1,4%), ГЭС и ГАЭС - 7 млрд 866,6 млн кВт-ч (-34,5%), блок-станции - 1 млрд 756,4 млн кВт-ч (+16,8%), "зеленые"(ВЭС, СЭС, биомасса) - 5 млрд 544,3 млн кВт-ч (+2,1 раза).

Структура производства электроэнергии в ОЭС Украины за январь-апрель 2019-20 гг.: