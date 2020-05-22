Кабмин решил ликвидировать Офис финансового контроля

Кабинет министров отменил решение о реорганизации Государственной аудиторской службы путем создания Офиса финансового контроля.

Согласно документу, Кабмин также решил ликвидировать Офис финансового контроля и назначил главой комиссии по его ликвидации заместителя председателя Государственной аудиторской службы Юлию Соляник.

При этом установлено, что обеспечение деятельности Государственной аудиторской службы в 2020 году осуществляется в пределах расходов, предусмотренных Офису финансового контроля.

Как сообщалось, Кабмин 25 апреля уволил Игоря Буграка с должности главы Офиса финансового контроля. Буграк был назначен на эту должность в январе 2020 года.

Напомним, Кабинет министров 20 октября 2019 года передал Государственную аудиторскую службу в подчинение Министерства финансов. 11 декбаря того же года Кабмин принял решение о создании Офиса финансового контроля, который должен заменить Государственную аудиторскую службу.

Кабинет министров создал Государственную аудиторскую службу в октябре 2015 года путем реорганизации Государственной финансовой инспекции. Деятельность Госаудитслужбы координировал Кабинет министров.