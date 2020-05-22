Финансовые новости
- |
- 22.05.20
- |
- 00:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин решил ликвидировать Офис финансового контроля
17:28 21.05.2020 |
Кабинет министров отменил решение о реорганизации Государственной аудиторской службы путем создания Офиса финансового контроля.
Согласно документу, Кабмин также решил ликвидировать Офис финансового контроля и назначил главой комиссии по его ликвидации заместителя председателя Государственной аудиторской службы Юлию Соляник.
При этом установлено, что обеспечение деятельности Государственной аудиторской службы в 2020 году осуществляется в пределах расходов, предусмотренных Офису финансового контроля.
Как сообщалось, Кабмин 25 апреля уволил Игоря Буграка с должности главы Офиса финансового контроля. Буграк был назначен на эту должность в январе 2020 года.
Напомним, Кабинет министров 20 октября 2019 года передал Государственную аудиторскую службу в подчинение Министерства финансов. 11 декбаря того же года Кабмин принял решение о создании Офиса финансового контроля, который должен заменить Государственную аудиторскую службу.
Кабинет министров создал Государственную аудиторскую службу в октябре 2015 года путем реорганизации Государственной финансовой инспекции. Деятельность Госаудитслужбы координировал Кабинет министров.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара на межбанке растет второй день. Банкиры ждут крупного захода гривны
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский подписал необходимый для сотрудничества с МВФ закон о банках
|Зеленский подписал необходимый для программы МВФ налоговый закон №1210
|Радикальные «Свои»: Как Береза попытается взять Киев на критике Зеленского
|Постреливают: Что изменилось на Донбассе в течение года Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Зеленский подписал закон о борьбе с уклонением от уплаты налогов
|Зеленский подписал необходимый для сотрудничества с МВФ закон о банках
|Зеленский подписал необходимый для программы МВФ налоговый закон №1210
|Эксперты прогнозируют, что через пять лет Украина будет собирать 113 миллионов тонн зерна
|В КСУ поступило еще одно представление о признании неконституционным закона о рынке земли
|Кабмин снизил для «Энергоатома» долю продажи электроэнергии в рамках ПСО до 80%
Это интересно
|США проведут эксперимент по передаче электричества из космоса на Землю
|Представлена современная версия культового спорткара 1960-х годов
|ЕС не будет подстраиваться под Facebook в вопросах регулирования
|Panasonic поверила в Tesla и готовится к расширению производства тяговых батарей в Неваде
|BMW отправит V12 в отставку уже нынешней осенью
|Электрический седан BMW i4 окажется быстрее купе М4
|Компания Facebook купила сервис Giphy и включила его в Instagram