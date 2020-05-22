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Поступления единого социального взноса в мае просели на 20% - Пенсионный фонд
17:23 21.05.2020 |
С начала 2020 года поступления Пенсионного фонда Украины от единого социального взноса (ЕСВ) составили 90,7 млрд грн. Это на 7,2 млрд грн меньше запланированного. В мае отставание от плана составляет 20%, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.
По данным ПФУ, с начала мая поступления составили 11,2 млрд грн, что на 2,7 млрд грн или 19,5% меньше плана. На 21 мая поступления составили 1 млрд (на 200 млн грн меньше плана).
В то же время было профинансировано пенсий на сумму 31,4 млрд грн.
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