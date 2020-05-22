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Украине в этом году необходимо одолжить около 457 миллиардов - министр финансов
15:55 21.05.2020 |
Украине необходимо в 2020 году одолжить около 457 млрд гривень.
Об этом в интервью "НВ Бизнес" рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко, сообщает пресс-служба Министерства финансов.
"На текущий момент до конца года нам нужно заимствовать около 457 млрд гривень, но сюда входит все: и внутренние заимствования, и внешние. Внутренние займы мы планируем перевыпустить, сделать так называемый rollover. Не вижу проблемы перевыпуска внутренних долгов. Что касается внешних долгов, то мы стараемся финализировать нашу программу с МВФ и выйти на борд в ближайшее время. Это позволит получить от МВФ около 3,5 миллиарда долларов в этом году, плюс это позволит разблокировать финансирование Всемирного банка - еще до миллиарда. Это также позволит нам получить макрофинансовую помощь от ЕС - 500 млн евро, которые уже были, плюс 1,2 миллиарда евро, которые мы можем получить дополнительно ", - сказал Марченко.
Он отметил, что это основные заимствования, которые государство планирует осуществить до конца года.
"Потенциально они закроют всю потребность во внешнем финансировании. Если увидим необходимость дополнительного финансирования, будем занимать на внутреннем рынке. Активный внутренний рынок тоже должен быть одним из наших основных источников", - отметил министр финансов.
Как сообщалось, в ближайшее время Украина рассчитывает получить первый транш от Международного валютного фонда в размере 1,75 млрд долл.
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