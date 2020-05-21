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В 2019 году количество IT-ФОПов выросло на 22%
08:32 21.05.2020 |
Количество IT-специалистов, зарегистрированных как физлица-предприниматели (ФОП), в Украине в 2019 году возросло на 22% - до 183 тыс. с 151 тыс. в 2018 году.
Об этом сказано в исследовании украинского специализированного веб-портала об IT-отрасли Украины DOU со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц, физлиц-предпринимателей и общественных объединений.
Наибольший рост количества специалистов зафиксирован в Киеве и Киевской области - почти на 11 тыс. ФОПов больше, чем годом ранее; в Харьковской области - на 4,4 тыс.; во Львовской области - на 3,5 тыс.
Согласно исследованию, наибольшие темпы роста количества ФОПов-«айтишников» продемонстрировали Волынская, Ривненская, Ивано-Франковская и Полтавская области, в которых количество специалистов увеличилось на 25%.
В DOU отметили, что на сегодняшний день около 30% таких ФОПов сконцентрированы в Киеве и Киевской области.
Как сообщал УНИАН, согласно исследованию DOU, количество вакансий на сервисе поиска работы в IT-сфере jobs.dou.ua в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 36% - до 2992 с 4996.
Справка УНИАН. DOU - украинский веб-портал об IT-отрасли, имеющий собственный сервис поиска работы.
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