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Из-за пандемии ВВП Украины снизится на 7% - исследование
08:03 21.05.2020 |
ВВП Украины из-за пандемии COVID-19 сократится на 7% в 2020 году вследствие влияния на экономику внешних и внутренних шоков.
Такой прогноз Немецкой экономической команды (GET) в сотрудничестве с Институтом экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ, Киев) «Экономическое влияние пандемии COVID-19 на Украину», который обнародовали на онлайн-презентации в Укринформе.
«Экономика Украины сильно пострадает из-за пандемии COVID-19. ВВП сократится на 7% в 2020 году в результате воздействия на экономику внешних и внутренних шоков. Перед пандемией ожидался прирост ВВП на 3%. По пессимистическому сценарию, который предусматривает длительные карантинные меры в Украине, и более сильные внешние шоки, экономика уменьшится даже на 11,2%», - говорится в исследовании.
Как отметил Дэвид Заха, консультант Немецкой экономической команды и ведущий автор исследования, основной причиной такого резкого сокращения является сочетание внутренних и внешних шоков вследствие жестких карантинных мер.
«Чем дольше продлится карантин, в результате которого закрываются предприятия, тем медленнее будет восстановление в последующие годы», - считает эксперт.
Авторы исследования смоделировали три сценария воздействия коронакризиса на Украину: оптимистический, базовый и пессимистический. Сценарии основаны на анализе внутренних и внешних шоков от остановки секторов экономики, снижения спроса на основные экспортные товары Украины и уменьшения денежных переводов из-за рубежа.
«Наш базовый прогноз сокращения ВВП на 7% в 2020 году находится на пессимистическом полюсе спектра текущих прогнозов для Украины, но в целом находится в общем тренде с другими прогнозам правительства и международных организаций», - рассказал Виталий Кравчук, старший научный сотрудник ИЭИ.
Авторы исследования фиксируют значительное снижение экономической активности в сферах розничной торговли, ресторанного бизнеса и транспорта.
«Среди секторов, обеспечивающих экономику товарами или услугами, от негативного влияния пандемии больше всего пострадает сектор транспорта. Из-за закрытия внутренних и международных пассажирских перевозок и уменьшения объемов торговли товарами в транспортном секторе предполагается сокращение объемов предоставления услуг на 14,3% по сравнению с 2019 годом», - говорится в исследовании.
Дэвид Заха считает одним из главных шоков для экономики Украины падение объемов денежных переводов из-за границы как важного фактора благосостояния украинцев.
«Переводы из-за границы являются важной частью доходов людей, и в Украине доля этих переводов достигает 8% от ВВП. Эти поступления из-за рубежа очень пострадают, потому что в других странах также сокращается деятельность в сфере услуг, где работает много людей из Украины. В нашем исследовании мы ориентировались на данные Всемирного банка и пришли к выводу, что уменьшение денежных поступлений из-за рубежа в этом году составит примерно 28%», - отметил эксперт.
По мнению Роберта Кирхнера, руководителя Германской экономической группы в Украине (GET), приложив в предыдущие годы много усилий для стабилизации макроэкономической ситуации, Украина сейчас имеет неплохие предпосылки для преодоления кризиса.
«Поскольку экономика Украины была в хорошей форме, когда началась пандемия, ее влияние будет не столь сильным, как влияние кризиса 2009 года, который привел к сокращению ВВП на 15%. Также у правительства есть пространство в своей политике для поддержки экономики», - отметил Кирхнер.
Он считает важными для преодоления экономического кризиса недавно принятые в Украине законы о банковском секторе и рынке земли, а также новую программу МВФ, которая позволит стабилизировать государственные расходы.
«Для того, чтобы профинансировать расходы, которые появляются в результате кризиса, важно продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом - это позволит Украине финансировать ее собственный бюджет, а также улучшит ее доступ к финансовым рынкам», - подчеркнул эксперт.
Немецкая экономическая команда (The German Economic Team - GET) консультирует правительства Украины, Беларуси, Молдовы, Грузии и Узбекистана по разработке процессов реформ экономической политики и устойчивого развития экономики.
Институт экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ) - ведущий украинский аналитический центр, который специализируется на экономическом анализе и разработке рекомендаций.
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