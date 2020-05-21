Финансовые новости
- |
- 21.05.20
- |
- 01:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Транспортные предприятия Украины за 4 мес. сократили перевозку грузов на 15,3% - Госстат
23:21 20.05.2020 |
Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-апреле 2020 года сократили перевозку грузов на 15,3% по сравнению с январем-апрелем 2019 года – до 184,8 млн тонн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).
По ее данным, грузооборот перевозчиков за указанный период снизился 18,2% - до 90,6 млрд ткм.
Согласно статданным, за четыре месяца текущего года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 184,8 млн тонн грузов, что на 15,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Автомобильным было перевезено 57,6 млн тонн (-7,5%), водным – 1,3 млн тонн (-2,9%), трубопроводным – 29,1 млн тонн (-27,3%), авиационным – 0,02 млн тонн (-9,3%).
Грузовые перевозки в Украине в январе-апреле 2020г:
|Грузооборот
|Перевезено грузов
|млн ткм
|в % к январю-апрелю 2019г
|млн т
|в % к январю-апрелю 2019г
|Транспорт всего
|90606,0
|81,8
|184,8
|84,7
|железнодорожный
|56822,8
|91,9
|96,8
|92,5
|автомобильный
|13520,1
|90,5
|57,6
|79,8
|водный
|840,7
|93,1
|1,3
|97,1
|трубопроводный
|19340,2
|58,6
|29,1
|72,7
|авиационный
|82,2
|84,4
|0,02
|90,7
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|У Зеленского не знают, как освобождать Донбасс: Какие выводы можно сделать из заявлений о ТКГ, Кучме и переселенцах
|В Госдепе отреагировали на намеки Зеленского, способные повлиять на выборы в США
|Сеанс гипноза для страны. Зеленский намерен держаться за кресло крепче Януковича
|Гигамендель Зеленского. Зачем нужны перс-конференции
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Транспортные предприятия Украины за 4 мес. сократили перевозку грузов на 15,3% - Госстат
|Розничные цены на светлые нефтепродукты 20 мая практически не изменились
|Среди бизнеса наблюдается регресс в оценке судебной системы - опрос ЕВА
|Гостаможня вводит «пилот» по автоматическому оформлению таможенных деклараций
|Кабмин приостановил вступление Украины в международные организации
|Рада «завернула» законопроект по приватизации земель сельхозпредприятий
Это интересно
|ЕС не будет подстраиваться под Facebook в вопросах регулирования
|Panasonic поверила в Tesla и готовится к расширению производства тяговых батарей в Неваде
|BMW отправит V12 в отставку уже нынешней осенью
|Электрический седан BMW i4 окажется быстрее купе М4
|Компания Facebook купила сервис Giphy и включила его в Instagram
|Госдеп США анонсировал новые санкции против Huawei
|Европа привлекла теологов к работе над новым истребителем