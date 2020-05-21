Гостаможня вводит «пилот» по автоматическому оформлению таможенных деклараций

Государственная таможенная служба объявила о старте "пилотного" проекта по автоматическому оформлению таможенных деклараций.

"В настоящее время "пилот" касается трех таможенных режимов (экспорт, переработка на таможенной территории, реэкспорт - после переработки)", - сообщается на сайте Гостаможни в среду.

Как пояснили в ведомстве, для этих режимов таможня будет тестировать "автоматический выпуск деклараций".

"Он (пилот) предусматривает возможность автоматического оформления таможенных деклараций без участия должностных лиц таможен", - указано в сообщении.

Декларации с низкими рисками система будет направлять на оформление в отдельное окно.

Если у декларации выявятся риски или сработает система АСАУР, ее таможенное оформление будет происходить по обычной процедуре, пояснили в Гостаможне.

Если система не выявит ошибок, документ будет оформлен автоматически, о чем декларант получит соответствующее уведомление.