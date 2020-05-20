S&P Global Ratings прогнозирует падение экономики Украины в этом году на 5,5%

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует падение экономики Украины в 2020 году на 5,5% с последующим ее восстановлением в 2021 году на 5%, в 2022 году на 3%.

Об этом сказано в исследовании агентством экономик стран Содружества Независимых Государств (СНГ), Грузии и Украины, представленном в ходе онлайн-конференции.

Во время презентации директор отдела суверенных рейтингов агентства S&P Global Ratings Карен Вартапетов подчеркнул, что восстановление экономики в 2020 году компенсирует большую часть нынешних потерь.

«Во втором полугодии начнется стремительное восстановление. И в следующем году прогнозируем существенный рост ВВП, который позволит компенсировать большую часть потерь 2020 года», - сказал он.

Вартапетов также сообщил, что уровень госдолга Украины в 2020 году составит более 60% ВВП, что на более чем 10 процентных пунктов больше, чем в 2019 году.

Эксперт отметил, что Украина вместе с Беларусью, Азербайджаном и Грузией являются странами, которые больше всех в регионе СНГ нуждаются во внешней финансовой помощи.

Согласно исследованию, обновление кредитного рейтинга Украины состоится 11 сентября.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует падение ВВП Украины в 2020 году на 4,5% с последующим ростом в 2021 году на 5%.

По прогнозу главы Национального банка Украины Якова Смолия, украинская экономика, после падения в этом году на 5%, в следующие несколько лет может расти на 4% ежегодно.