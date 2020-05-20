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S&P Global Ratings прогнозирует падение экономики Украины в этом году на 5,5%
13:34 20.05.2020 |
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует падение экономики Украины в 2020 году на 5,5% с последующим ее восстановлением в 2021 году на 5%, в 2022 году на 3%.
Об этом сказано в исследовании агентством экономик стран Содружества Независимых Государств (СНГ), Грузии и Украины, представленном в ходе онлайн-конференции.
Во время презентации директор отдела суверенных рейтингов агентства S&P Global Ratings Карен Вартапетов подчеркнул, что восстановление экономики в 2020 году компенсирует большую часть нынешних потерь.
«Во втором полугодии начнется стремительное восстановление. И в следующем году прогнозируем существенный рост ВВП, который позволит компенсировать большую часть потерь 2020 года», - сказал он.
Вартапетов также сообщил, что уровень госдолга Украины в 2020 году составит более 60% ВВП, что на более чем 10 процентных пунктов больше, чем в 2019 году.
Эксперт отметил, что Украина вместе с Беларусью, Азербайджаном и Грузией являются странами, которые больше всех в регионе СНГ нуждаются во внешней финансовой помощи.
Согласно исследованию, обновление кредитного рейтинга Украины состоится 11 сентября.
Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует падение ВВП Украины в 2020 году на 4,5% с последующим ростом в 2021 году на 5%.
По прогнозу главы Национального банка Украины Якова Смолия, украинская экономика, после падения в этом году на 5%, в следующие несколько лет может расти на 4% ежегодно.
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