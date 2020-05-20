Президент Украины Владимир Зеленский считает допустимой амнистию отдельных активов за плату ниже 5%.

"Возможно, недвижимость можно амнистировать под меньший процент или даже под ноль. Нужно перевернуть эту страницу истории, чтобы все украинцы хотели быть налогоплательщиками", - сказал глава государства в ходе пресс-конференции в среду.

Как отметил Зеленский, в настоящее время вопрос условий введения амнистии капиталов является дискуссионным, в том числе из-за сложной ситуации в стране.

Ранее законопроект о налоговой амнистии 1232 предлагал механизм добровольного декларирования физлицами сокрытого дохода, ставки налогообложения 5% и 10%, а также сниженную 2,5% при инвестировании в облигации внутреннего государственного займа.

