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Зеленский считает допустимой амнистию отдельных активов за плату ниже 5%
Президент Украины Владимир Зеленский считает допустимой амнистию отдельных активов за плату ниже 5%.
"Возможно, недвижимость можно амнистировать под меньший процент или даже под ноль. Нужно перевернуть эту страницу истории, чтобы все украинцы хотели быть налогоплательщиками", - сказал глава государства в ходе пресс-конференции в среду.
Как отметил Зеленский, в настоящее время вопрос условий введения амнистии капиталов является дискуссионным, в том числе из-за сложной ситуации в стране.
Ранее законопроект о налоговой амнистии 1232 предлагал механизм добровольного декларирования физлицами сокрытого дохода, ставки налогообложения 5% и 10%, а также сниженную 2,5% при инвестировании в облигации внутреннего государственного займа.
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