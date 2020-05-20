Пилотным проектом «большой приватизации» после коронакризиса станет гостиница «Днипро» - Зеленский

"Большая приватизация" начнется после завершения коронакризиса, пилотным проектом станет гостиница "Днипро", сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Что касается средней и большой приватизации, все готово. Все будет проводиться после COVID-19. Первый объект - гостиница "Днипро" - готов. Как мы и обещали, мы начали с ГУД (Государственное управление делами - ИФ)", - сказал Зеленский на пресс-конференции в парковой части Мариинского дворца в Киеве в среду по случаю годовщины своей каденции.

Он также отметил, что все остальные гостиницы на балансе ГУД будут переданы в Фонд госимущества.

Кроме того, переданные на приватизацию объекты были "очищены" от судебных дел, добавил Зеленский.