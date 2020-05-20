Долги населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в марте сократились на 1,2%

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец марта 2020 года сократилась на 1,2% по сравнению с февралем 2020 года - до 65,9 миллиарда гривень.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, по состоянию на конец марта задолженность населения по оплате за природный газ составила 27,3 миллиарда гривень, за централизованное отопление и горячую воду - 22,3 миллиарда гривень, за управление многоквартирными домами - 4,7 миллиарда гривень, за централизованную поставку холодной воды и водоотвод - 5,0 миллиарда гривень, за вывоз бытовых отходов - 0,9 миллиарда гривень, за поставку электроэнергии - 5,7 миллиарда гривень.

В марте население страны уплатило за жилищно-коммунальные услуги 16,3 миллиарда гривень (104% начисленных за этот период сумм).

"В марте 2020 года с населением было заключено 3,5 тысячи договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 151,5 миллиона гривень. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 107,9 миллиона гривень", - добавили в Госстате.

Сообщается также, что в марте задолженность населения Украины за потребленные жилищно-коммунальные услуги (без учета газа и электроэнергии) выросла на 0,7% и составила 32,9 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, на конец февраля 2020 года задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг сократилась на 4,7% по сравнению с январем 2020 года - до 66,7 миллиарда гривень.

Задолженность населения по оплате за природный газ составляла 28,6 миллиарда гривень, за централизованное отопление и горячую воду - 22,4 миллиарда гривень, за управление многоквартирными домами - 4,6 миллиарда гривень, за централизованную поставку холодной воды и водоотвод - 4,8 миллиарда гривень, за вывоз бытовых отходов - 0,9 миллиарда гривень, за поставку электроэнергии - 5,4 миллиарда гривень.