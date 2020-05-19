Потребнастроения украинцев в апреле упали до уровня начала 2019 г. - исследование

Потребительские настроения украинцев в апреле 2020 года ухудшились на 6,8 пункта - до 66,2 пунктов по 200-бальной шкале, а оценка ими своего текущего положения - на 18,4 пунктов, до уровня 2017 года, или до 48,8, свидетельствуют данные исследовательского агентства Info Sapiens, обнародованные на сайте в понедельник.

"Индекс потребительских настроений потерял во второй месяц карантина еще 7 процентных пунктов (п.п.). Эта потеря невелика по сравнению с ухудшением потребительских настроений в апреле по сравнению с мартом в европейских странах. В частности, в Польше и Венгрии падение индекса достигло 37 п.п., в Германии - 26 п.п., в Испании - 13 п.п., в Италии - 10 п.п.", - отметили аналитики Info Sapiens.

Согласно исследованию, сокращение индекса текущего положения (ИТП) произошло в связи с резким снижением индекса целесообразности крупных покупок - на 29 пунктов, до 45,3, а также падением индекса текущего личного материального положения на 7,8 пункта - до 52,3.

"Наиболее уязвимым к текущему кризису оказался индекс целесообразности делать крупные покупки: апрельское значение этого индекса является минимальным за период с июня 2014 года. Примерно такой же уровень целесообразности делать крупные покупки был зафиксирован в июле-августе 2015 года. Падение индекса целесообразности делать крупные покупки свидетельствует о сильном чувстве неопределенности среди потребителей и стратегии осторожного потребительского поведения", - отмечают аналитики агентства.

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в апреле незначительно вырос на 0,9 пункта - до 77,8. В частности, ожидания развития экономики на протяжении ближайших пяти лет выросли на 21,4 пункта - до 109,1, тогда как ожидания на ближайший год ухудшились на 13,4 пункта - до 54,5. Кроме того, сократился индекс ожиданий изменений личного материального положения на 5,3 пункта - до 69,7, свидетельствуют данные Info Sapiens.

"Склонность украинцев верить в краткосрочность кризиса (в перспективе одного года) и оптимизм относительно развития в последующие пять лет удерживает потребительские настроения от резкого падения", - пояснили аналитики.

В отчете указано, что в апреле показатель индекса ожидаемой динамики безработицы ухудшился 35,5 пункта и составил 168,9, тогда как инфляционные ожидания респондентов и ожидания относительно курса гривни в течение ближайших трех месяцев улучшились соответственно на 12,7 и 7,2 пунктов - до 172,7 и 146,8.

Как сообщалось, потребительские настроения украинцев в 2019 году выросли в первые месяцы после президентских выборов: за второй-третий квартал они подскочили с 65,3 до 97,5 пункта. Однако в последующие два месяца было зафиксировано их снижение до 91,7 пункта, и лишь декабрь несколько улучшил показатели.

В январе 2020 года потребнастроения ухудшились до 89 пунктов, вернувшись к уровню июля-2019 года, феврале - до 81,9 пунктов (к уровню мая-2019), а в марте - до 73 пунктов (к уровню апреля-2019).

