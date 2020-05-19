Депозиты местных бюджетов в апреле сократились почти на 600 млн грн

Депозиты местных бюджетов (без учета ликвидированных и проблемных банков) в апреле 2020 года сократились на 7,5%, или на 591 млн грн - до 7,567 млрд грн, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

Согласно ее данным, в марте снижение депозитов было на порядок меньше – всего 44 млн грн.

Госказначейство уточняет, что больше всего денег в апреле сняли со своих депозитных счетов местные бюджеты Днепропетровской – 163 млн грн (23,2% от суммы на начало апреля), Львовской – 100,6 млн грн. (39,3%) и Винницкой – 85,6 млн грн. (19,3%) областей.

Наибольшие депозиты в банках оставались на начало мая у местных бюджетов Донецкой – 3,09 млрд грн (в апреле сократились на 54,5 млн грн), Харьковской - 1,23 млрд грн (1,5 млн грн), Полтавской – 0,61 млрд грн (45 млн грн), Днепропетровской и Винницкой областей.

За минувший месяц незначительно нарастили депозитные вклады лишь местные бюджеты Запорожской и Сумской областей – соответственно на 1,5 млн грн и 2,5 млн грн.

Местные бюджеты Закарпатской, Луганской, Николаевской, Одесской, Ривненской и Херсонской областей, а также Киева не имеют средств на депозитных счетах в банках.