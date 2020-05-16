Дефицит внешней торговли Украины товарами в I кв.-2020 сократился на 29,6%

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-марте 2020 года сократилось на 29,6% по сравнению с январем-мартом 2019 года - до $1,059 млрд с $1,504 млрд, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 0,2% - до $12,251 млрд, импорт - на 3,4% - до $13,31 млрд.

Госстат уточняет, что в марте по сравнению с февралем-2020 сезонно скорректированный объем экспорта сократился на 2,2% – до $3,891 млрд, импорта – вырос на 0,4%, до $4,592 млрд.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в марте-2020 также было негативным и составило $0,702 млрд, что хуже показателя предыдущего месяца ($0,597 млрд).

Коэффициент покрытия экспортом импорта в I квартале текущего года составил 0,92 (в первом квартале-2019 – 0,89).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 213 стран мира.



Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-марте 2020г.

Товарные позиции Экспорт, млн $ Экспорт, январь--март 2020 к январю-марту 2019, % Импорт, млн $ Импорт, январь-март 2020 к январю-марту 2019, % Всего¹ 12251 99,8 13310,2 96,6 Животные, продукты животного происхождения 265,9 85,1 286,8 117,6 Продукты растительного происхождения 3047 101,7 671,4 113,1 - зерновые культуры 2626,9 107,5 93,9 98,8 Жиры животного и растительного происхождения 1448,7 119,3 69,6 100,6 Готовые пищевые продукты 894,2 109,1 657,1 124,6 Минеральные продукты 1210,1 110,4 2355,8 84 Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки 216,8 93,3 2196 84,9 Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: 438,1 102,8 2021,2 99,1 Фармацевтическая продукция 57,8 103,5 613,1 129,2 Удобрения 58,8 257,8 270,6 64 Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них 164,6 106,1 806,1 101,6 Кожевенное сырье 39 108,4 63,4 95,8 Древесина и изделия из нее 332 90,4 73,8 116 Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов 95,9 93 224,2 92,8 Текстильные материалы и изделия 209,2 95,7 582,7 119,9 Обувь 48,2 91,4 157,9 121,4 Изделия из камня, гипса, цемента 100,5 109,3 160,5 102,5 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни 12,7 85,4 19,8 75 Недрагоценные металлы и изделия из них 2378,1 85,4 712,7 91,2 - черные металлы 2058,2 85,3 222,9 81,9 Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование 1109,1 101,3 2561,4 95,5 Реакторы ядерные, котлы, машины 470,9 117,2 1205,6 84,6 Электрические машины 638,2 92,1 1355,7 107,8 Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства 209,3 127,2 1353,6 88,7 Средства наземного транспорта, кроме ж/д 26,8 94,4 1284 88,8 Приборы и аппараты оптические, фотографические 29,5 63,2 219,2 107,4 Разные промтовары 208,4 101,5 248,2 112,5 Произведения искусства 0 14 0,2 42,8 Товары, приобретенные в портах 0,8 51,9 48,2 56,4

Данные: Госстат Украины

¹ - Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.