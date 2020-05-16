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Дефицит внешней торговли Украины товарами в I кв.-2020 сократился на 29,6%
22:59 15.05.2020 |
Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-марте 2020 года сократилось на 29,6% по сравнению с январем-мартом 2019 года - до $1,059 млрд с $1,504 млрд, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.
Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 0,2% - до $12,251 млрд, импорт - на 3,4% - до $13,31 млрд.
Госстат уточняет, что в марте по сравнению с февралем-2020 сезонно скорректированный объем экспорта сократился на 2,2% – до $3,891 млрд, импорта – вырос на 0,4%, до $4,592 млрд.
Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в марте-2020 также было негативным и составило $0,702 млрд, что хуже показателя предыдущего месяца ($0,597 млрд).
Коэффициент покрытия экспортом импорта в I квартале текущего года составил 0,92 (в первом квартале-2019 – 0,89).
Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 213 стран мира.
Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-марте 2020г.
|Товарные позиции
|Экспорт, млн $
|Экспорт, январь--март 2020 к январю-марту 2019, %
|Импорт, млн $
|Импорт, январь-март 2020 к январю-марту 2019, %
|Всего¹
|12251
|99,8
|13310,2
|96,6
|Животные, продукты животного происхождения
|265,9
|85,1
|286,8
|117,6
|Продукты растительного происхождения
|3047
|101,7
|671,4
|113,1
|- зерновые культуры
|2626,9
|107,5
|93,9
|98,8
|Жиры животного и растительного происхождения
|1448,7
|119,3
|69,6
|100,6
|Готовые пищевые продукты
|894,2
|109,1
|657,1
|124,6
|Минеральные продукты
|1210,1
|110,4
|2355,8
|84
|Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки
|216,8
|93,3
|2196
|84,9
|Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе:
|438,1
|102,8
|2021,2
|99,1
|Фармацевтическая продукция
|57,8
|103,5
|613,1
|129,2
|Удобрения
|58,8
|257,8
|270,6
|64
|Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них
|164,6
|106,1
|806,1
|101,6
|Кожевенное сырье
|39
|108,4
|63,4
|95,8
|Древесина и изделия из нее
|332
|90,4
|73,8
|116
|Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов
|95,9
|93
|224,2
|92,8
|Текстильные материалы и изделия
|209,2
|95,7
|582,7
|119,9
|Обувь
|48,2
|91,4
|157,9
|121,4
|Изделия из камня, гипса, цемента
|100,5
|109,3
|160,5
|102,5
|Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни
|12,7
|85,4
|19,8
|75
|Недрагоценные металлы и изделия из них
|2378,1
|85,4
|712,7
|91,2
|- черные металлы
|2058,2
|85,3
|222,9
|81,9
|Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование
|1109,1
|101,3
|2561,4
|95,5
|Реакторы ядерные, котлы, машины
|470,9
|117,2
|1205,6
|84,6
|Электрические машины
|638,2
|92,1
|1355,7
|107,8
|Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства
|209,3
|127,2
|1353,6
|88,7
|Средства наземного транспорта, кроме ж/д
|26,8
|94,4
|1284
|88,8
|Приборы и аппараты оптические, фотографические
|29,5
|63,2
|219,2
|107,4
|Разные промтовары
|208,4
|101,5
|248,2
|112,5
|Произведения искусства
|0
|14
|0,2
|42,8
|Товары, приобретенные в портах
|0,8
|51,9
|48,2
|56,4
Данные: Госстат Украины
¹ - Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.
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