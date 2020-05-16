Положительное сальдо внешней торговли Украины услугами в I кв.-2020 сократилось на 2,9% - Госстат

Согласно ее данным, экспорт услуг в январе-марте 2020 года снизился на 1,8%, до $2,825 млрд, импорт – на 0,7%, до $1,379 млрд.
Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 2,05 (в первом квартале 2019 года – 2,07).
Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 206 стран мира.
Структура внешней торговли услугами за I кв. 2020г
|Экспорт, $ млн
|Экспорт I кв. 2020 к I кв. 2019, %
|Импорт, $ млн
|Импорт, I кв. 2020 к I кв. 2019, %
|Услуги – всего¹
|2824,5
|98,2
|1378,8
|99,3
|Услуги по переработке материальных ресурсов
|399,4
|93,7
|0,4
|37,7
|Услуги по переработке товаров с целью реализации на внутреннем рынке
|3,1
|174,9
|к
|к
|Услуги по переработке товаров с целью реализации за границей
|396,3
|93,4
|к
|к
|Услуги по ремонту и техобслуживанию
|66,2
|120,8
|15
|73,8
|Транспортные услуги, в т.ч
|1247
|87,7
|292,7
|89,6
|морской транспорт
|148,5
|108,3
|72,4
|106,9
|речной транспорт
|6,8
|к
|к
|к
|воздушный транспорт
|257,6
|94
|120,8
|86,7
|железнодорожный транспорт
|102,5
|89,1
|48,7
|80,1
|автодорожный транспорт
|78,9
|111,8
|38,9
|121,7
|трубопроводный транспорт
|571,1
|76,7
|-
|-
|другие вспомогательные и дополнительные транспорт. услуги
|71,7
|113,8
|6,4
|116,3
|Услуги почтовой и курьерской службы
|9,8
|104
|к
|к
|Услуги по путешествиям
|99,1
|126,9
|198,9
|97
|Строительные услуги
|17,9
|81,8
|6,8
|62,4
|Страховые услуги
|12,3
|120,3
|28,5
|144,1
|Финансовые услуги
|29,3
|118,7
|134,3
|100,5
|Роялти и лицензионные услуги
|9,9
|77,7
|99,8
|81
|Услуги в сфере телекоммуникации, компьютерные и информационные
|653,8
|117
|128,5
|138
|Деловые услуги
|282,9
|107,6
|279,4
|101,1
|Услуги исследований и разработок
|29,2
|110,9
|5,2
|к
|Профессиональные консалтинговые услуги
|143,9
|117,1
|134,6
|141,4
|Научные и технические услуги
|64,8
|109,1
|30,5
|108,9
|Услуги по обработке и устранению загрязнения окружающей среды
|0,1
|-
|15,4
|109
|Услуги с/х и услуги по добыче
|2,4
|25,9
|9
|32
|Услуги операционного лизинга
|11,5
|146,3
|62,9
|70,8
|Услуги, связанные с торговлей, посреднические
|7,6
|43,8
|6,8
|129,9
|Другие деловые услуги
|23,4
|117
|15
|107,6
|Услуги частным лицам и услуги в области культуры и отдыха
|4,2
|95,9
|3,3
|268,5
|Государственные и правительственные услуги
|2,6
|310,7
|191,3
|107,9
Данные: Госстат
¹ - Данные: Госсттат. Приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
к - Данные не публикуются в целях обеспечения выполнения требований Закона Украины "О государственной статистике" конфиденциальности статистической информации.