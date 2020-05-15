Большинство ритейлеров в Украине приостановят расширение бизнеса в 2020г, 37% намерены сократить количество локаций - опрос

Около 45% опрошенных представителей украинского и международного бизнеса различных сегментов планируют приостановить расширение бизнеса в 2020 году, 37% ритейлеров намерены оптимизировать активы, сократив количество локаций, свидетельствуют данные опроса Colliers International (Украина).

"Учитывая неопределенность дальнейших сценариев развития ситуации, ритейлеры в большинстве своем сконцентрируются на оптимизации существующего бизнеса и не будут планировать открытие новых локаций. Лишь 15% респондентов отметили, что планируют продолжить расширение бизнеса. В основном это представители сегмента beauty&drogerie и бытовой техники и электроники", - сообщает Colliers.

Кроме того, 49% опрошенных респондентов планируют развивать онлайн-каналы сбыта, а 23% ответили, что начали работать онлайн или на доставку уже после введения карантина. Наиболее активно e-commerce внедряют сегменты детских товаров, fashion, рестораны и продуктовые супермаркеты. При этом около 60% ритейлеров отметили, что онлайн направление покрывает не более 20% операционных расходов компании.

Около 40% компаний зафиксировали рост онлайн-продаж во время карантина на 20%, около 22% компаний - на 20-50%, и всего 12% ритейлеров увеличили онлайн-продажи более чем на 50%. При этом четверть опрошенных заявили о снижении онлайн-продаж.

По данным Colliers, более половины опрошенных компаний испытывали перебои с поставками товаров во время карантина, а некоторые остановили поставки полностью.

"63% опрошенных ритейлеров отметили, что в данный момент есть проблемы с поставками товаров. В частности это касается сегментов fashion, товаров для дома, бытовой техники. Некоторые ритейлеры работают исходя из существующих запасов, оставшихся после карантина. Отдельные - остановили поставки до окончания карантина", - констатируется в отчете компании.

Результаты опроса свидетельствуют, что около трети респондентов ожидают значительного сокращения товарооборота в первые полгода после карантина, в частности, падения более 50% ожидают 60% представителей торгово-развлекательных центров и fashion сегмента. Кроме того, большинство опрошенных уверены, что на восстановление оборотов до докризисных показателей понадобится как минимум год (64%). Треть компаний планируют достичь таких показателей в течение трех-шести месяцев.

Респондентами Colliers выступили представители сегментов fashion, бытовой техники и электроники, товаров для детей и дома, beauty и drogerie, продуктовых супермаркетов, ресторанов и фудкорт-операторов. Более половины (55%) опрошенных были вынуждены закрыть все локации на время карантина, четверть перешла на доставку и онлайн.