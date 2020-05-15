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Морпорты Украины в этом году увеличили объемы перевалки грузов на 12,6%
15:49 15.05.2020 |
Морские порты Украины в январе-апреле 2020 года осуществили перевалку 55 млн тонн грузов, что на 12,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины (АМПУ).
"За 4 месяца 2020 года портовые операторы в морских портах Украины перевалили 55 млн тонн грузов, что на 6,1 млн тонн или на 12,6% больше аналогичного периода прошлого года. Перевалка экспортных грузов выросла до 42,5 млн тонн (+ 11,0%), импортных - до 8 млн тонн (+ 18,6%), транзитных - до 3,8 млн тонн (+ 15,6%), каботажных - до 0,6 млн тонн (+ 31,0% )", - говорится в сообщении.
На первом месте по объемам перевалки оказались зерновые грузы, которых в указанный период было перевалено 18,7 млн тонн, что на 5% больше по сравнению с январем-апрелем 2019 года.
На втором месте - руда, объемы перевалки которой составляют 13,8 млн тонн, что на 30,5% больше аналогичного показателя прошлого года.
Кроме того, с января по апрель 2020 года выросли: в два раза объемы перевалки угля - до 2,5 млн тонн и в пять раз объемы перевалки нефти - до 0,8 млн тонн.
Перевалка контейнеров за 4 месяца 2020 года составила 357,7 тыс TEU, что превышает прошлогодний показатель на 17,2%.
В АМПУ отметили, что рост показателей экспорта в течение января-апреля 2020 года был обеспечен перевалкой зерновых грузов в 18,2 млн тонн (+ 5,3%), железной руды до 10,9 млн тонн (+ 45,4%) и масла в 2,2 млн тонн (+ 8,8%). В структуре импорта рост показателей сформирован увеличением обработки угля до 2,3 млн тонн (106,9%), нефти в 0,5 млн тонн (213,6%) и нефтепродуктов в 0,4 млн тонн (+233,3 %). Объемы транзитных перевозок выросли в результате прироста перевалки руды до 1,1 млн тонн (+ 34%) и нефти в 0,4 млн тонн, а во внутреннем сообщении перевалка достигла 0,6 млн тонн (+ 31%) за счет перевозок черных металлов в 0,1 млн тонн (+170,4%).
Среди морских портов Украины лидерами по объему перевалки грузов за январь-апрель этого года стали: Южный - 20,6 млн тонн (+ 33,3%), Николаев - 10,3 млн тонн (- 4%), Черноморск - 8,5 млн тонн (+ 1%), Одесса - 8,3 млн тонн (+ 3,5%). "Динамично увеличивает перевалку грузов морской порт Мариуполь - до 2,2 млн, что на 0,5 млн тонн или 33% больше к аналогичному периоду прошлого года и морской порт Ольвия к 1,5 млн тонн с приростом 0,7 млн тонн или 89 2%", - добавили в ведомстве.
Отмечается, что с января по апрель 2020 года упали объемы грузовых рейсов по реке Днепр до 1694, что на 12,4% меньше чем за аналогичный период 2019 года. В общем этими рейсами было перевезено 1902,1 тыс. тонн грузов, среди которых: стройматериалы (874,8 тыс тонн), зерновые (820,6 тыс тонн), металлопродукция (202 тыс тонн) и другие грузы. "Положительную тенденцию по перевозкам демонстрируют строительные грузы с приростом в объеме 143,6 тыс. тонн или 19,6%", - подчеркнули в АМПУ.
Как сообщал Укринформ, морские порты Украины в 2019 году осуществили перевалку 160 млн тонн грузов, что на 18,4% больше чем в 2018 году.
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