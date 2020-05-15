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Строительство местных дорог: в Кабмине предлагают изменения в использовании средств
15:45 15.05.2020 |
В Министерстве инфраструктуры разработали изменения в законодательство, которые позволят местным органам власти напрявлять средства полученных субвенций из бюджета на погашение внешнего кредита, привлеченного для работ на дорогах местного значения.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.
"Министерство инфраструктуры Украины уже разработало соответствующие изменения в Бюджетный кодекс Украины и Закон Украины «Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины». В соответствии с изменениями, местная власть получит возможность направлять средства территориальных дорожных фондов для погашения не только расходов по обслуживанию местного долга, но и тела кредита, привлеченного для выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в размере до 50% в ид объема полученной субвенции", - говорится в сообщении.
Заместитель министра инфраструктуры Наталья Форсюк отметила, что эти изменения позволят органам местного самоуправления обеспечить Международным финансовым организациям своевременное и полное погашение выплат по внешним заимствованиям.
Она отметила, что сейчас действующим законодательством предусмотрена возможность привлечения местных внешних заимствований для выполнения работ на дорогах общего пользования местного значения и коммунальной собственности, однако ограничена возможность направления средств территориальных дорожных фондов - исключительно на обслуживание местного долга и в размере не более 10%.
«Непрогнозируемость наполнения местных бюджетов, за счет которых органы местного самоуправления должны осуществлять погашение внешнего долга, а также ограничения по использованию средств субвенции из Государственного бюджета тормозят процесс», - отметила замминистра.
Как сообщал Укринформ, в 2020 году в Украине запланировано построить и отремонтировать 4000 км дорог государственного значения и 2500 км дорог местного значения.
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