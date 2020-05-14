Количество безработных стремительно растет - Госцентр занятости

В Украине 197 000 граждан получили статус безработного в течение карантина - с 12 марта по 12 мая. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает пресс-служба Государственного центра занятости.

По состоянию на 13 мая госслужба занятости всего зарегистрировала безработными 486 800 Человек. Это на 181 000 или на 59% больше, чем на эту же дату в прошлом году. 13 мая 2019 количество безработных составляло 305 400 тысячи.

"Наша общая задача - в постоянном режиме работать над тем, чтобы люди имели возможность найти себе работу, которая может быть для них временной на период карантина, или же карьерой в будущем", - сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко во время представления плана по созданию полмиллиона рабочих мест 13 мая.

После завершения карантина удаленная работа и обучение останутся популярными, говорят в Госслужбе занятости со ссылкой на анализ Международной организации труда. Работники будут отдававать предпочтение официальному трудоустройству и больше полагаться на государство. На производстве усилится значение гигиены и безопасности труда.