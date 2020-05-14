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Глава НБУ назвал цели, на которые пойдут деньги МВФ и других кредиторов
18:27 14.05.2020 |
Украина договорилась с Международным валютным фондом (МВФ) и другими международными организациями о том, что все кредиты пойдут на покрытие дефицита государственного бюджета. Об этом глава Национального банка Яков Смолий сказал в интервью ВВС News Украина.
Как отметил Смолий, Украина сможет получить первый транш по новой программе с МВФ в конце мая - начале июня.
По его словам, до конца года МВФ может предоставить Украине до 3,5 млрд долларов.
Он напомнил, что сотрудничество с фондом "открывает двери для получения дополнительного финансирования от Всемирного банка, Европейской комиссии и правительств Канады и Японии".
"Если это сложить вместе, то может быть около 6-6,5 млрд долларов", - сказал глава НБУ.
Глава НБУ заявил, что все средства, полученные от международных кредиторов, пойдут именно на покрытие дефицита бюджета.
"По предварительной договоренности, все суммы, которые мы обсуждали с МВФ и другими донорами, будут направлены в государственный бюджет на покрытие дефицита", - сообщил Смолий.
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