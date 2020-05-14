IKEA запускает интернет-магазин в Украине

IKEA начала работать на украинском рынке и запустила интернет-магазин. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Сейчас шведский ритейлер предлагает украинским покупателям около 3600 функциональных товаров для дома всех категорий и стилей с привлекательным дизайном и ценами", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что покупатели смогут выбирать способ доставки товаров. В Киеве будут работать пункты самовывоза в Ашане (Auchan Rive Gauche) и Metro Cash & Carry. Кроме того, IKEA в сотрудничестве с компанией DB Schenker предоставит услугу доставки на дом.

После запуска Интернет-магазина IKEA планирует как можно быстрее открыть свой магазин в новом городском формате (city store) в Киеве.

В компании напоминают, что недавно подписан договор аренды с торгово-развлекательным центром Blockbuster Mall.