В Украине решили отменить маркировку аудио- и видеопродукции

Мыкола Олиярнык / UBR.ua

В Украине пора отменить систему контрольных марок для всех видов контента, распространяемого на цифровых носителях. Соответствующие нормативные изменения Кабинет министров принял на своем заседании, состоявшемся 13 мая 2020 года.

По мнению правительства, данные методы контроля за соблюдением авторских прав на интеллектуальную собственность давно устарели. Поэтому нужно внести изменения в закон "О распространении экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеоигр, компьютерных программ, баз данных".

Падение рынка компакт-дисков

О том, что такая административная услуга, как получение контрольных марок, устарела, свидетельствует статистика за последние несколько лет.

Так, в 2011 году уполномоченные лица получили более 14 млн контрольных марок. В 2012-ом этот показатель снизился до 12 млн, в 2013-м - рухнул до 6 млн. В 2014 году государство выдало чуть более 2 млн, а по итогам 2017-го - всего 1 млн контрольных марок.

В Кабмине такую отрицательную динамику связали с несколькими факторами. Одной из главных причин там назвали "развитие информационно-коммуникационных технологий". Из-за этого интернет-сервисы стали главным источником распространения объектов авторских и смежных прав.

Проще говоря, украинцы все больше и больше предпочитали прослушивать музыку или просматривать фильмы прямо в интернете. Проводной интернет-доступ и множество Wi-Fi точек, как минимум в больших городах, вполне это позволяли. А вот "третье поколение" мобильной связи в Украине появилось лишь в 2015 году с, как минимум, десятилетним отставанием по сравнению с большинством. С 4G опоздание уже было меньше, семь-восемь лет - операторы развернули его в 2018-ом.

Кроме эволюционных причин, на систему контроля повлияли и различные теневые схемы. Например, некоторые "предприниматели" умудрялись получать контрольные марки по фиктивным лицензионным соглашениям.

Большое количество контрольных марок оказались вообще поддельными. Причем несмотря на довольно высокую степень защиты с использованием голографических элементов.

Как индустрия будет жить без контрамарок

Авторы законопроекта предвидели положительные последствия от отмены системы маркировки аудиовизуальной продукции. Предприниматели смогут не тратить время на получение контрольных марок, да еще и в условиях "их сомнительной эффективности в современных условиях".

Правообладатели получат возможность самостоятельно обеспечивать "оптимальные технические средства идентификации и защиты" своей интеллектуальной собственности. Учитывая при этом особенности рынка и уровень развития технологий.

Взгляд со стороны на авторское право в Украине

Международный альянс интеллектуальной собственности (МАИС) также подверг критике существующую в Украине систему голографической маркировки. Эксперты этой организации еще в 2010 году посоветовали нашему правительству либо усовершенствовать ее, либо вообще отменить.

В своем отчете за 2020 год МАИС отметил две давние проблемы, препятствующие соблюдению авторских прав в Украине.

Первая - это очень слабое уголовное правоприменение, как результат устаревшего правового режима. Он не может должным образом бороться с онлайн-пиратством, у него не хватает необходимых ресурсов. А также отсутствуют скоординированные и эффективные кампании против крупномасштабных незаконных операций.

Вторая касается коллективного управления правами на музыку. Хотя, отметили в МАИС, правительство Украины предприняло некоторые "позитивные шаги" в 2019 году в данном вопросе.

Например, правоохранители закрыли ряд веб-сайтов и сервисов, предлагающих несанкционированный доступ к фильмам, телевизионным шоу, видеоиграм и музыке.