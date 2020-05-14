Госгеокадастр подписал со Всемирным банком комплексную программу действий

Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра согласовала комплексную программу действий в сфере управления земельными отношениями и геопространственных данных с Международным банком реконструкции и развития (Мировым банком).

Подписание двустороннего документа на карантинные мероприятия происходило дистанционно, сообщает пресс-служба Госгеокадастра.

"Программа предусматривает пошаговый план действий, направленных на достижение целей, обозначенных в стратегии Кадастр 2.0: полной прозрачности, дерегулирования, повышения качества конкуренции в земельном секторе и широкого доступа к информации", - зазначилив Госгеокадастре.

Как отметили во Всемирном банке, совместная разработка этой программы является кульминацией давнего и продуктивного диалога между Госгеокадастром, Всемирным банком и партнерами.

«Хочу отдельно подчеркнуть, что земельная реформа - это не только рынок земли. Речь идет о сугубо технических и административных мерах, реализация которых поможет трансформировать земельные отношения в Украине в конкурентную, открытую, некоррупционную сферу и реализовать экономический потенциал отрасли», - пояснил председатель Госгеокадастра Денис Башлык.

Он также подчеркнул, что украинская сторона формирует повестку дня и определяет приоритеты с учетом достижения наибольшей пользы для граждан Украины.

В частности, среди приоритетных направлений трансформации и развития земельных отношений предусмотрено реформирование системы управления в сфере земельных отношений, уменьшение рисков взяточничества и коррупции, снятие искусственных ограничений, упрощение доступа населения и бизнеса к земельным ресурсам.

"Внедрение этой программы имеет важное значение для обеспечения прогресса в правовой базе, который будет достигнут при поддержке многосторонних и двусторонних доноров и достаточно оперативно принесет желаемые результаты с точки зрения повышения прозрачности, доступа к информации и конкуренции в земельном секторе", - подчеркнули в профильном ведомстве.