В Кабмине определились, как будут бороться с безработицей

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко на заседании правительства в среду представил государственную программу по созданию 500 тысяч рабочих мест.

По его словам, больше всего их планируется создать с помощью привлечения украинцев в строительство дорог и транспортной инфраструктуры - 154 тысячи человек.

Ещё 150 тысяч новых рабочих мест планируется создать в сфере благоустройства - делать это будут на местах путем предоставления государственных субвенций местным бюджетам.

"Это то, где люди смогут пересидеть кризис, работая на работе, зарабатывая средства и чувствуя себя социально необходимыми и защищенными", - сказал он.

Еще 85 тысяч рабочих мест планируется создать в сельском хозяйстве.

Также, по словам Петрашко, предлагается создавать рабочие места в микро- и малом бизнесе, привлекать украинцев к работе в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, а также стимулировать предпринимательскую деятельность.

"В общем цифра очень красивая - 500 тысяч. Мы понимаем, что будут отличаться определенные секторы, но эта работа ведется уже не одну неделю, и мы достигли определенного прогресса и успехов", - сказал он.

Министр отметил, что для создания 216 тысяч рабочих мест уже есть источники, а еще 283 тысячи требуют предоставления дополнительных источников.

"Деньги есть, мы сейчас будем дорабатывать с министерствами, как именно будем их выделять", - пояснил он.

Также, по предложению Петрашко, Кабмин поддержал создание межведомственной рабочей группы, которая будет заниматься координацией действий по повышению занятости населения.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 12 мая общее число официально зарегистрированных безработных в Украине выросло до 487 тысяч человек.