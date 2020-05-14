Финансовые новости
- |
- 14.05.20
- |
- 00:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Кабмине определились, как будут бороться с безработицей
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко на заседании правительства в среду представил государственную программу по созданию 500 тысяч рабочих мест.
По его словам, больше всего их планируется создать с помощью привлечения украинцев в строительство дорог и транспортной инфраструктуры - 154 тысячи человек.
Ещё 150 тысяч новых рабочих мест планируется создать в сфере благоустройства - делать это будут на местах путем предоставления государственных субвенций местным бюджетам.
"Это то, где люди смогут пересидеть кризис, работая на работе, зарабатывая средства и чувствуя себя социально необходимыми и защищенными", - сказал он.
Еще 85 тысяч рабочих мест планируется создать в сельском хозяйстве.
Также, по словам Петрашко, предлагается создавать рабочие места в микро- и малом бизнесе, привлекать украинцев к работе в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, а также стимулировать предпринимательскую деятельность.
"В общем цифра очень красивая - 500 тысяч. Мы понимаем, что будут отличаться определенные секторы, но эта работа ведется уже не одну неделю, и мы достигли определенного прогресса и успехов", - сказал он.
Министр отметил, что для создания 216 тысяч рабочих мест уже есть источники, а еще 283 тысячи требуют предоставления дополнительных источников.
"Деньги есть, мы сейчас будем дорабатывать с министерствами, как именно будем их выделять", - пояснил он.
Также, по предложению Петрашко, Кабмин поддержал создание межведомственной рабочей группы, которая будет заниматься координацией действий по повышению занятости населения.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 12 мая общее число официально зарегистрированных безработных в Украине выросло до 487 тысяч человек.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Макрофинансовая стабильность Украины накануне кризиса была лучшей за 30 лет – экономист ЕБРР
|МВФ и Коломойский. Как Зеленский стал главным на болоте
|«Газпром» на грани банкротства. Почему сломалось геополитическое оружие Путина
|ФОПам разрешили не платить ЕСВ за месяцы, в которых они не получили прибыли
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Макрофинансовая стабильность Украины накануне кризиса была лучшей за 30 лет – экономист ЕБРР
|В рознице цены на светлые нефтепродукты 13 мая продолжили снижаться
|Дубинский и Поляков заблокировали подписание «антиКоломойского» закона
|Госгеокадастр подписал со Всемирным банком комплексную программу действий
|Правительство одобрило законопроект «Об административной процедуре»
|В Кабмине определились, как будут бороться с безработицей
Это интересно
|Нацкомиссия обнаружила пирамиду B2B Jewelery спустя полтора месяца после остановки выплат
|Происхождение коронавируса: что мог скрывать Китай?
|Представлен «бюджетный» планшет Surface Go 2 на процессорах Intel Pentium и Core
|Microsoft представила Surface Book 3 — профессиональный ноутбук с Ice Lake-U и Quadro RTX
|Microsoft инвестирует $1 млрд в строительство дата-центра в Польше
|Седан Genesis G90 следующего поколения станет первым серийным автомобилем с лазерным дальномером
|Технология NFC позволит заряжать небольшие гаджеты