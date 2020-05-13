ЕБРР ожидает роста экономики Украины в 2021г на 5% после спада в 2020-м на 4,5%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) допускает V-образный сценарий для украинской экономики с быстрым восстановлением в 2021-м на 5% после спада в этом году на 4,5%, соответствующий прогноз банк опубликовал в региональном отчете в среду.

"Наш базовый сценарий предполагает постепенное ослабление мер по сдерживанию и возвращению к нормальной жизни во второй половине года, с некоторым устойчивым негативным воздействием на совокупный спрос, в частности в секторах услуг - как туризм и гостиничный бизнес", - прокомментировал его региональный экономист ЕБРР и экс-глава Центробанка Македонии Димитар Богов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В ноябре 2019 года банк прогнозировал рост украинской экономики в этом году на 3,5%.

"(Новый) сценарий согласуется с V-образным восстановлением, и, скорее всего, за спадом в 2020 году последует сравнительно быстрое восстановление в 2021-м", - отметил экономист.

В целом, по оценкам ЕБРР, ВВП стран региона его деятельности может сократиться в этом году в среднем на 3,5% из-за влияния коронавируса, однако в 2021 году возможен рост на 4,8%.

По прогнозу ЕБРР, экономика Украины вернется к росту в конце третьего квартала 2020 года. Однако опираться на эти ожидания сложно из-за беспрецедентной неопределенности, отметил Богов.

"Если социальное дистанцирование будет поддерживаться дольше, чем предполагалось, рецессия может быть намного глубже, и понадобятся годы, чтобы снова выйти на показатели ВВП на душу населения 2019 г.", - говорится в отчете.

Меры по сдерживанию коронавируса в регионах ЕБРР негативно повлияли на внутренний спрос и предложение. Внешние шоки включают в себя резкое падение цен на товарно-сырьевую продукцию, которое ударило по ее экспортерам, нарушение глобальных цепочек поставок, кризис туристической отрасли и сокращение объема денежных переводов. В частности, для Украины болезненным является падение цен на металлы и снижение объема денежных переводов, говорится в документе.

При этом, "коронакризис" коснулся сферы услуг и всех экспортных отраслей, кроме сельского хозяйства. Транспортные предприятия, отели и рестораны, розничная торговля и недвижимость, а также многие малые и средние предприятия из разных секторов могут оказаться на грани выживания.

"Ожидается, что эти обстоятельства еще больше повредят промышленности, которая уже находилась в состоянии упадка до кризиса, вызванного Covid-19, и повернут вспять судьбы многих секторов услуг, которые быстро росли в последние несколько лет", - указал Богов.

"Ключевой задачей для правительства является поддержка тех предприятий, которые являются жизнеспособными и хорошо управляемыми, но выживанию которых угрожает этот чрезвычайный кризис", - подытожил Димитар Богов.