Рост цен промпроизводителей Украины в апреле замедлился до 0,1% – Госстат

Цены промышленных производителей Украины в апреле 2020 года выросли на 0,1%, тогда как в марте на 1,8%, в феврале на 0,1%, в январе рост составил 2,5%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам апреля 2020 года цены в промышленности снизились на 2,6%, марта – на 4,2%, февраля – на 6,8%, января – на 5,9%.

За четыре месяца текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены промпроизводителей снизились на 4,9%, с начала года (апрель-2020 к декабрю-2019) – выросли на 4,5%.

Госстат уточняет, что в апреле к марту 2020 года цены промпроизводителей снизились на 0,8%, тогда как при поставках за пределы страны – выросли на 3,8%.

Снижение цен в добывающей промышленности и разработке карьеров в апреле составило 9%, в добыче сырой нефти и природного газа - 23,2%, в производстве кокса - 11,3%, в производстве энергии - 3,6%.

Цены в добыче каменного угля осталась на прежнем уровне.

В то же время в добыче металлических руд продукция подорожала на 3,9%. Цены в металлургии выросли на 2,8%, в производстве пищевых продуктов - на 1,8% (в том числе сахара – на 6,3%), в производстве электрооборудования - на 1,6%. Товары промежуточного потребления подорожали на 1,7%, потребительские товары краткосрочного пользования - на 1,6%.

Как сообщалось, цены производителей промпродукции в Украине в 2019 году снизились на 7,4%



Изменение цен производителей промышленной продукции в апреле 2020 года к марту 2020 года¹, %

Всего В пределах Украины За пределы Украины Промышленность всего 100.1 99.2 103.8 Добывающая промышленность и разработка карьеров 94.6 91.0 105.2 Добыча каменного угля 100.0 100.0 - Добыча сырой нефти и природного газа 76.8 76.8 - Добыча металлических руд 104.9 103.9 105.7 Перерабатывающая промышленность 101.2 100.3 103.5 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 102.1 101.8 103.4 производство мяса и мясных продуктов 100.6 100.5 103.8 производство молочных продуктов 101.0 100.8 103.3 производство хлеба и хлебобулочных изделий 101.1 100.8 104.0 производство сахара 105.7 106.3 к производство напитков 100.1 100.0 103.9 Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов 100.5 100.5 100.7 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 100.9 100.6 101.5 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 88.7 88.7 90.2 Производство химических веществ и химической продукции 100.1 99.6 101.7 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 100.5 100.5 99.7 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 100.6 100.5 101.0 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 104.4 102.8 106.0 Машиностроение 100.1 100.2 100.1 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 101.1 101.1 101.0 Производство электрооборудования 101.3 101.6 99.7 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 100.1 100.0 100.1 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 99.5 99.3 100.1 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 100.0 100.0 - Товары промежуточного потребления 102.9 101.7 104.8 Инвестиционные товары 99.8 99.7 100.3 Потребительские товары краткосрочного пользования 101.9 101.6 103.1 Потребительские товары длительного пользования 100.1 100.8 98.6 Энергия 96.4 96.4 90.2

Данные: Госстат



Изменение цен производителей промышленной продукции в апреле 2020 года¹, %

Апрель 2020 к апрелю 2019 Апрель 2020 к декабрю 2019 Январь-апрель 2020 к январю-апрелю 2019 Промышленность всего 97.4 104.5 95.1 Добывающая промышленность и разработка карьеров 73.2 93.9 78.5 Добыча каменного угля 65.6 90.4 66.4 Добыча сырой нефти и природного газа 52.1 72.9 68.4 Добыча металлических руд 88.6 111.1 87.0 Перерабатывающая промышленность 97.6 103.4 96.3 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 105.8 104.4 103.3 производство мяса и мясных продуктов 98.6 100.5 100.2 производство молочных продуктов 108.9 103.1 107.7 производство хлеба и хлебобулочных изделий 105.3 102.2 105.2 производство сахара 108.5 111.4 102.4 производство напитков 104.3 101.2 105.8 Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов 102.2 102.4 102.2 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 97.6 103.0 95.4 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 69.6 84.9 79.9 Производство химических веществ и химической продукции 95.9 103.9 95.2 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 109.0 103.3 109.4 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 100.7 101.7 101.1 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 92.1 109.1 87.5 Машиностроение 98.6 101.7 97.8 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 101.5 101.1 101.3 Производство электрооборудования 87.1 100.0 85.1 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 99.9 100.4 99.8 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 104.0 103.7 103.1 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 107.5 112.0 98.9 Товары промежуточного потребления 93.8 106.8 91.3 Инвестиционные товары 102.6 101.7 102.3 Потребительские товары краткосрочного пользования 106.1 103.9 104.0 Потребительские товары длительного пользования 102.3 100.6 102.4 Энергия 93.7 103.4 91.7

¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Данные: Госстат