Рост цен промпроизводителей Украины в апреле замедлился до 0,1% – Госстат

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам апреля 2020 года цены в промышленности снизились на 2,6%, марта – на 4,2%, февраля – на 6,8%, января – на 5,9%.
За четыре месяца текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены промпроизводителей снизились на 4,9%, с начала года (апрель-2020 к декабрю-2019) – выросли на 4,5%.
Госстат уточняет, что в апреле к марту 2020 года цены промпроизводителей снизились на 0,8%, тогда как при поставках за пределы страны – выросли на 3,8%.
Снижение цен в добывающей промышленности и разработке карьеров в апреле составило 9%, в добыче сырой нефти и природного газа - 23,2%, в производстве кокса - 11,3%, в производстве энергии - 3,6%.
Цены в добыче каменного угля осталась на прежнем уровне.
В то же время в добыче металлических руд продукция подорожала на 3,9%. Цены в металлургии выросли на 2,8%, в производстве пищевых продуктов - на 1,8% (в том числе сахара – на 6,3%), в производстве электрооборудования - на 1,6%. Товары промежуточного потребления подорожали на 1,7%, потребительские товары краткосрочного пользования - на 1,6%.
Как сообщалось, цены производителей промпродукции в Украине в 2019 году снизились на 7,4%
Изменение цен производителей промышленной продукции в апреле 2020 года к марту 2020 года¹, %
|Всего
|В пределах Украины
|За пределы Украины
|Промышленность всего
|100.1
|99.2
|103.8
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|94.6
|91.0
|105.2
|Добыча каменного угля
|100.0
|100.0
|-
|Добыча сырой нефти и природного газа
|76.8
|76.8
|-
|Добыча металлических руд
|104.9
|103.9
|105.7
|Перерабатывающая промышленность
|101.2
|100.3
|103.5
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|102.1
|101.8
|103.4
|производство мяса и мясных продуктов
|100.6
|100.5
|103.8
|производство молочных продуктов
|101.0
|100.8
|103.3
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|101.1
|100.8
|104.0
|производство сахара
|105.7
|106.3
|к
|производство напитков
|100.1
|100.0
|103.9
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов
|100.5
|100.5
|100.7
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|100.9
|100.6
|101.5
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|88.7
|88.7
|90.2
|Производство химических веществ и химической продукции
|100.1
|99.6
|101.7
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|100.5
|100.5
|99.7
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|100.6
|100.5
|101.0
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|104.4
|102.8
|106.0
|Машиностроение
|100.1
|100.2
|100.1
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|101.1
|101.1
|101.0
|Производство электрооборудования
|101.3
|101.6
|99.7
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|100.1
|100.0
|100.1
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|99.5
|99.3
|100.1
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|100.0
|100.0
|-
|Товары промежуточного потребления
|102.9
|101.7
|104.8
|Инвестиционные товары
|99.8
|99.7
|100.3
|Потребительские товары краткосрочного пользования
|101.9
|101.6
|103.1
|Потребительские товары длительного пользования
|100.1
|100.8
|98.6
|Энергия
|96.4
|96.4
|90.2
Данные: Госстат
Изменение цен производителей промышленной продукции в апреле 2020 года¹, %
|Апрель 2020 к апрелю 2019
|Апрель 2020 к декабрю 2019
|Январь-апрель 2020 к январю-апрелю 2019
|Промышленность всего
|97.4
|104.5
|95.1
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|73.2
|93.9
|78.5
|Добыча каменного угля
|65.6
|90.4
|66.4
|Добыча сырой нефти и природного газа
|52.1
|72.9
|68.4
|Добыча металлических руд
|88.6
|111.1
|87.0
|Перерабатывающая промышленность
|97.6
|103.4
|96.3
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|105.8
|104.4
|103.3
|производство мяса и мясных продуктов
|98.6
|100.5
|100.2
|производство молочных продуктов
|108.9
|103.1
|107.7
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|105.3
|102.2
|105.2
|производство сахара
|108.5
|111.4
|102.4
|производство напитков
|104.3
|101.2
|105.8
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов
|102.2
|102.4
|102.2
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|97.6
|103.0
|95.4
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|69.6
|84.9
|79.9
|Производство химических веществ и химической продукции
|95.9
|103.9
|95.2
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|109.0
|103.3
|109.4
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|100.7
|101.7
|101.1
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|92.1
|109.1
|87.5
|Машиностроение
|98.6
|101.7
|97.8
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|101.5
|101.1
|101.3
|Производство электрооборудования
|87.1
|100.0
|85.1
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|99.9
|100.4
|99.8
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|104.0
|103.7
|103.1
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|107.5
|112.0
|98.9
|Товары промежуточного потребления
|93.8
|106.8
|91.3
|Инвестиционные товары
|102.6
|101.7
|102.3
|Потребительские товары краткосрочного пользования
|106.1
|103.9
|104.0
|Потребительские товары длительного пользования
|102.3
|100.6
|102.4
|Энергия
|93.7
|103.4
|91.7
¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Данные: Госстат