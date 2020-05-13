Работодатели начали подавать документы на пособия по частичной безработице

Количество поданных пакетов документов от работодателей на получение финансовой помощи по частичной безработице с 4 мая уже составила 6873. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

По данным пресс-службы на сегодня уже принято 1715 положительных решений, что позволит обеспечить выплаты для 25 777 работников. В стадии рассмотрения - 3339 пакетов документов, и прием заявок продолжается.

"В целом на эту программу направлено 4,7 млрд грн. Если мы будем понимать, что нужно больше средств, будем добавлять через перераспределение средств", - прокомментировал глава Минэкономразвития Игорь Петрашко.

Для подачи документов и получения помощи по частичной безработице работодателям необходимо обращаться в центр занятости по месту уплаты ЕВ.

Детальная инструкция обнародована на сайте Государственного центра занятости.

Помощь по частичной безработице могут получить представители малого и среднего бизнеса, которые:

- остановили или сократили деятельность из-за карантина;

- платили ЕВ в течение 6 месяцев, предшествующих дате остановки или сокращения деятельности, за наемных работников и не прекратили трудовых отношений с ними на момент обращения в Центр занятости.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров внес изменения в бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2020 год. Из государственного бюджета на финансовую помощь Фонду для выплаты по частичной безработице выделено 4,723 млрд грн.