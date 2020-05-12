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В украинских ТРЦ 11 мая открылось 90% магазинов, наблюдается падение траффика и рост среднего чека
13:03 12.05.2020 |
В Украине с 11 мая начали работу магазины в торговых центрах (ТЦ/ТРЦ), за исключением Киева, Львова и Черновицкой области, в первый день после карантина открылось около 90% арендаторов, которым разрешено работать (кроме развлекательных и общественного питания).
"С 11 мая все магазины в ТЦ в Украине могут работать во всех городах, кроме Киева, Львова и Черновицкой области. Во Львове в ТЦ разрешена работа магазинов, не торгующих одеждой и обувью. Посещаемость 11 мая была ожидаемо низкой. Как и предполагалось ранее падение траффика в разных объектах может доходить до 25-50%. Такие показатели уже продемонстрировали ТЦ в странах, где они открылись ранее", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава Украинского совета торговых центров (УСТЦ), операционный директор "Будхаус Групп" Максим Гаврюшин.
По его данным, в украинских ТЦ открылось около 90% магазинов, которым разрешено работать (кроме развлекательных и общественного питания). В торговых центрах группы "Будхаус" (Fabrika (Херсон), "Любава" (Черкассы), Forum Lviv (Львов) из разрешенных предприятий открылось 95% площадей и 93% магазинов.
"Таким образом, с учетом площадей, которые не могут работать сейчас, в наших торговых центрах функционирует 63% площадей и 80% арендаторов. За исключением ТЦ Forum Lviv, где работает сейчас 32% площадей", - отметил Гаврюшин.
По его словам, в ТЦ группы "Будхаус" падение посещаемости по сравнению с 2019 годом составило 25%.
"В ТЦ Forum Lviv посещаемость практически остается на уровне, который был до 11 мая. Об оборотах магазинов в наших ТЦ в первый день говорить пока рано, но некоторые арендаторы отмечают высокую конверсию и средний чек выше, чем обычно", - добавил он.
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